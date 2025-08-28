وضع لها قلبا.. من الفاتنة التي فجرت أول أزمة بين لامين يامال ونيكي نيكول؟

كتب – نور الدين ميفراني

فجر النجم الإسباني لامين يامال، مهاجم برشلونة، أول أزمة مع صديقته الجديدة المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، بعدما وضع إعجابا على صورة لحسناء في منصة "إنستغرام".

وأبدى النجم الإسباني إعجابه على صورة حسناء تدعى بيانكا مارتن دي سوزا، وهي مؤثرة برازيلية، وتظهر في صورها بأنها تعمل كعارضة أزياء.

وتملك الحسناء البرازيلية أكثر من 734 ألف متابع على "إنستغرام"، وتشارك فيديوهات على قناة على منصة "يوتيوب" خلال برنامج "الحياة الخاصة" وتستضيف من خلاله مؤثرين ونجوما.

إعجاب لامين يامال بالمؤثرة البرازيلية الحسناء جلب إليه تعليقات ساخرة من المتابعين الذي استغلوا الفرصة ليذكروه بعلاقته بالنجم البرازيلي نيمار داسيلفا المشهور بعلاقاته النسائية وهو أحد أصدقائه المقربين حاليا.

وكتب أحد المتابعين: "نيمار: أهلاً يا بني، أنا فخورٌ جداً بابني!".

وأضاف آخر: "يبدو أنك تعلمت من نيمار"، وكتب ثالث: "نيمار: أهلاً يا بني، بابا فخور بك جداً!".

وأثار لامين يامال الجدل مجدداً بعدما نشر صورة مع المغنية الأرجنتينية، نيكي نيكول؛ ما زاد التكهنات حول طبيعة علاقتهما التي لم يتم تأكيدها رسميا حتى الآن.

ومؤخرا ظهر يامال ونيكي نيكول في الصورة التي نشرها الأول عبر حسابه في "إنستغرام" مبتسمين أمام قالب من الحلوى، للاحتفال بعيد ميلاد المغنية الأرجنتينية الخامس والعشرين.

وولدت نيكي نيكول، واسمها الحقيقي نيكول دينيس كوكو، في روزاريو الأرجنتينية، وأصبحت من أشهر الفنانات في أمريكا الجنوبية.

وانتشرت شائعات تربط الطرفين ببعضهما عاطفياً منذ حفل عيد ميلاد منتصف الشهر الماضي، وذلك وفقاً لشهود عيان حضروا الحفلة المثيرة للجدل.

وأثارت تصرفات يامال خارج الملعب الكثير من الجدل أكثر من مرة، خاصةً بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ18 والاستعانة في الحفل بأشخاص من ذوي القامة القصيرة وفتيات بمواصفات معينة.

وفتحت الجهات الرسمية الإسبانية تحقيقاً في أحداث حفل عيد ميلاد لامين يامال وذلك بتهمة انتهاك محتمل لقانون الإعاقة والذي يحظر إنتاج عروض تسخر أو تقلل من المعاقين.

ويعتبر اللاعب الإسباني الشاب أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعدما ساهم في فوز برشلونة بالدوري الموسم الماضي.