الوداد يعلن رحيل يوسف الشتي وزكرياء الدراوي وحمدو الهوني رسميًا
أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي، اليوم الاثنين، فسخ تعاقده مع ثلاثة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بشكل ودي.
وأصدر نادي الوداد بيانًا قال فيه إنه قرر إنهاء تعاقده مع الثلاثي: يوسف الشتي، وزكرياء الدراوي، وحمدو الهوني.
وذكر نادي الوداد في بيانه أنه توصل لاتفاق ودي يقضي بفسخ تعاقده مع الثلاثي، مع نهاية الموسم الرياضي المنصرم.
وكان الثلاثي الدراوي، والشتي، والهوني، قد انضموا إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كما ينتظر أن يرحل مجموعة من لاعبي الوداد مع نهاية الموسم الحالي؛ بسبب نهاية عقودهم أو خروجهم من حسابات النادي.
وقدم الوداد موسمًا سيئًا في الدوري المغربي خلال الموسم الماضي، واحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، كما ودع منافسات دوري أبطال إفريقيا في الموسم المنقضي من دور المجموعات.
وبعد احتلاله المركز الخامس، لن يشارك الوداد في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية في الموسم المقبل.