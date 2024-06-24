الوداد يعلن رحيل يوسف الشتي وزكرياء الدراوي وحمدو الهوني رسميًا

وأصدر نادي الوداد بيانًا قال فيه إنه قرر إنهاء تعاقده مع الثلاثي: يوسف الشتي، وزكرياء الدراوي، وحمدو الهوني.

وذكر نادي الوداد في بيانه أنه توصل لاتفاق ودي يقضي بفسخ تعاقده مع الثلاثي، مع نهاية الموسم الرياضي المنصرم.

وكان الثلاثي الدراوي، والشتي، والهوني، قد انضموا إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كما ينتظر أن يرحل مجموعة من لاعبي الوداد مع نهاية الموسم الحالي؛ بسبب نهاية عقودهم أو خروجهم من حسابات النادي.