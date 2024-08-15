أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، التصنيف السنوي للأندية الأوروبية، قبيل انطلاق منافسات الموسم الجديد للدوريات المختلفة، وبطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وتربع نادي مانشستر سيتي على رأس القائمة، وجاء في المركز الأول، رغم تفوق ريال مدريد الملحوظ في السنة الماضية، وتتويجه بدوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، الذي حل بالمركز الثاني.

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ويخضع تصنيف الأندية الأوروبية لنظام تصنيف دقيق مبني على خوارزمية محددة يسمى "نظام الكفاءة المشتركة"، مع منح كل فريق نقاطًا تحدد مركزه في التصنيف.

نظام الكفاءة المشتركة التي يتحدد بناء عليه تصنيف الأندية، يعتمد على نتائج الأندية المتنافسة في المواسم الخمسة السابقة لدوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

ويحدد التصنيف مكانة كل ناد في قرعة مسابقات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

واستمر مانشستر سيتي في الصدارة بـ123 نقطة، متفوقا على ريال مدريد الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ورصيده 119 نقطة.

وجاء بايرن ميونخ في المركز الثالث، وحل ليفربول رابعا، بينما يحتل روما المركز الخامس.

ويظهر باريس سان جيرمان في المركز السادس، بينما يقبع برشلونة في المركز الـ18 بعد ابتعاده في السنوات الأخيرة عن التتويج بأي لقب أوروبي.

وفيما يلي قائمة تصنيف الاتحاد الأوروبي للأندية