بث مباشر لمباراة المغرب ومدغشقر في نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية مساء اليوم السبت نحو ملعب "موي الدولي" بمدينة نيروبي الكينية الذي يحتضن مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2025 والذي يضع وجها لوجه المنتخب المغربي ومنتخب مدغشقر.

وبعد تتويجه في 2018 و2020، يسعى منتخب أسود الأطلس لاعتلاء منصة التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن خاض في النسخة الحالية مشوارا لافتا نجح خلاله في الإطاحة بحامل اللقب منتخب السنغال.

ولم يكن فريق المدرب طارق السكتيوي، عند انطلاق النسخة الثامنة من أمم إفريقيا للمحليين من المرشحين الكبار للتتويج بالبطولة، لكن نجوم نهضة بركان والجيش الملكي وسائر أندية الدوري المغربي للمحترفين قدموا أداء لافتا خاصة في الأدوار الإقصائية ووصلوا النهائي للمرة الثالثة في آخر 4 نسخ من "الشان".

ويحمل يوسف مهري وأسامة المليوي آمال الجماهير المغربية في الصعود على منصة التتويج بعد أن حققا منذ أشهر قليلة لقب كأس الكونفدرالية مع فريقهما نهضة بركان.

وبدوره، قدم منتخب مدغشقر أداء لافتا ونجح في الإطاحة بأصحاب الأرض، منتخب كينيا في ربع النهائي، ثم تغلب على منتخب السودان في نصف النهائي وأقصاه بهدف دون رد في الأشواط الإضافية رغم أنه خاض جزءا كبيرا من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أحد مدافعيه.

منتخب مدغشقر وصل للمشهد الختامي للبطولة بعد أن تصدر المجموعة الأولى في الدور الأول، وسيكون أمام فرصة تاريخية للفوز بأول لقب قاري للكرة الملغاشية على صعيد الأندية والمنتخبات.

ويلعب المنتخب المغربي المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

أما مدغشقر فيدخل النهائي بالتشكيلة الأساسية التالية:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة المغرب ومدغشقر في الدور النهائي لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2025:

الدقيقة 1: