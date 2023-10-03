رونالدو يصالح حارس مرمى استقلول بعد الانفعال عليه واستفزازه (فيديو)

وذهب رونالدو تجاه حارس استقلول خلال الشوط الثاني من عمر المباراة وأمسك بالكرة ثم طالبه اللعب سريعًا وهو منفعل للغاية، قبل أن يتوجَّه إليه لمصافحته وعناقه.

وخلال المباراة سجل رونالدو أول أهدافه خلال مسيرته في مسابقة دوري أبطال آسيا.

ونشر رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفوز: "مباراة رائعة من كل أفراد الفريق. سعيد لتسجيل أول أهدافي في دوري أبطال آسيا. نواصل الفوز".