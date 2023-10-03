رونالدو يصالح حارس مرمى استقلول بعد الانفعال عليه واستفزازه (فيديو)
حرص كريستيانو رونالدو على مصالحة رستم يتيموف حارس مرمى فريق استقلال دوشنبه الطاجاكستاني خلال مباراة الفريقين بالجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.
وتصدَّر النصر مجموعته بست نقط، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف واحد على ضيفه استقلول.
وأبدى رونالدو غضبه خلال المباراة من سلوك حارس استقلول حيث رأى مهاجم النصر أن اللاعب يتعمَّد إهدار الوقت خاصة خلال تقدم وتعادل فريقه.
وتأخر النصر أولا أمام استقلول قبل أن يدرك كريستيانو رونالدو التعادل ثم سجل تاليسكا هدفين آخرين.
وذهب رونالدو تجاه حارس استقلول خلال الشوط الثاني من عمر المباراة وأمسك بالكرة ثم طالبه اللعب سريعًا وهو منفعل للغاية، قبل أن يتوجَّه إليه لمصافحته وعناقه.
وخلال المباراة سجل رونالدو أول أهدافه خلال مسيرته في مسابقة دوري أبطال آسيا.
ونشر رونالدو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفوز: "مباراة رائعة من كل أفراد الفريق. سعيد لتسجيل أول أهدافي في دوري أبطال آسيا. نواصل الفوز".
ويضع رونالدو عينيه على تصدر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا عبر التاريخ في ظل امتداد عقده مع النصر حتى 2025 وسط أنباء عن رغبته في تجديد عقده والاستمرار في النادي السعودي.
ويحتاج الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا إلى 41 هدفًا لمعادلة الرقم القياسي للمهاجم ديان داميانوفيتش القادم من الجبل الأسود والذي يتصدر قائمة الهدافين لدوري أبطال آسيا منذ بدء الإحصاءات للبطولة في 2003.