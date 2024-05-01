محمد صلاح يصدم الهلال والاتحاد السعوديين

كشف ديفيد أورنستين، الصحفي بشبكة "ذا أتلتيك" حقيقة التقارير التي تمَّ تداولها بخصوص رغبة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بالرحيل خلال الفترة الحالية إلى الدوري السعودي، في ظل الأزمة التي حدثت مع مدربه الألماني يورغن كلوب.

وينتهي عقد النجم المصري في صيف 2025.

ونشبت مشادة لفظية بين محمد صلاح ويورغن كلوب على خط التماس في مباراة وست هام وليفربول، يوم السبت الماضي، بالدوري الإنجليزي الممتاز التي انتهت بالتعادل.

وجاء ذلك لحظة دخول صلاح كبديل في الدقيقة الـ79 من عمر المباراة، قبل أن يتدخل زميلاه داروين نونيز وجو غوميز لإنهاء التوتر سريعًا.