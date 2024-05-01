محمد صلاح يصدم الهلال والاتحاد السعوديين
كشف ديفيد أورنستين، الصحفي بشبكة "ذا أتلتيك" حقيقة التقارير التي تمَّ تداولها بخصوص رغبة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بالرحيل خلال الفترة الحالية إلى الدوري السعودي، في ظل الأزمة التي حدثت مع مدربه الألماني يورغن كلوب.
وينتهي عقد النجم المصري في صيف 2025.
ونشبت مشادة لفظية بين محمد صلاح ويورغن كلوب على خط التماس في مباراة وست هام وليفربول، يوم السبت الماضي، بالدوري الإنجليزي الممتاز التي انتهت بالتعادل.
وجاء ذلك لحظة دخول صلاح كبديل في الدقيقة الـ79 من عمر المباراة، قبل أن يتدخل زميلاه داروين نونيز وجو غوميز لإنهاء التوتر سريعًا.
ورصدت عدسات المصورين أن صلاح رفض في البداية مصافحة مدربه، قبل أن يصافحه بعدها بشكل فاتر، وهو ما بدا أنه أزعج كلوب وتسبب في بداية الأزمة.
وخلال بودكاست "The Athletic FC" ناقش أورنستين مسألة أزمة صلاح وإمكانية رحيله إلى الدوري السعودي، قائلًا: "حسب مصادري فصلاح لن يرحل للدوري السعودي. هو يريد البقاء في ليفربول، وربما يجدد عقده أيضًا".
وأضاف: "كل شيء متروك لمحمد صلاح، إذا كان ملتزمًا بعقده مع ليفربول كما هو عليه فالأمر محسوم ولن يرحل والقضية منتهية".
وفي ظل هذه التقارير فإن صلاح قد وجَّه صدمة إلى ناديي الهلال والاتحاد، وهما أبرز الأندية التي ترغب في ضمه مع انطلاق الموسم المقبل.