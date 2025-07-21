ليس الأهلي.. بديل مفاجئ للهلال في كأس السوبر السعودي

تشهد أزمة بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم تطورات متسارعة بعد أن أعلن نادي الهلال اعتذاره عن عدم خوض البطولة التي تقام في الأيام بين 19 إلى 23 أغسطس المقبل.

وأصدر نادي الهلال بياناً رسمياً أعلن خلاله أسباب اعتذاره التي تركزت على تعارض موعد البطولة مع فترة إعداد الفريق للموسم الجديد والتي تأخرت مع حصول اللاعبين على عطلة رسمية عقب خوض منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

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وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي أنه سيدرس الأمر وفقاً للوائح وسيعلن كل النتائج للمتابعين.

وكان مقرراً أن يلتقي الهلال منافسه القادسية في نصف النهائي، فيما يلعب النصر ضد الاتحاد في نصف النهائي.

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ومع اعتذار الهلال، ترددت أنباء حول توجيه الدعوة للأهلي للمشاركة على حساب الهلال بوصف الأهلي صاحب المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي.

وفجرت صحيفة "الرياضية" مفاجأة بتأكيدها أن الأهلي يتجه لرفض المشاركة في كأس السوبر السعودي بناء على رأي المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني.

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وأشارت إلى أن مدرب لأهلي أكد عدم جاهزية الفريق لخوض البطولة، بسبب عدم اكتمال جاهزية اللاعبين وعدم إتمام ملف التعاقدات الجديدة.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد السعودي سيدعو نادي الشباب للمشاركة حال وصول رفض رسمي من الأهلي، وهناك ترحيب من إدارة الشباب بخوض البطولة.