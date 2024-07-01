الترجي التونسي يردّ على نجمه البرازيلي بعد تلميحه المفاجئ للرحيل

رد الترجي التونسي بطل الدوري الممتاز ووصيف بطل دوري أبطال أفريقيا على المعلومات المتداولة في المواقع الإخبارية ومنصات التواصل والتي تحدثت عن رحيل مفاجئ لهدافه البرازيلي رودريغو رودريغيز وذلك بعد أقل من عام على انطلاق تجربته في الدوري التونسي.

وأثار المهاجم البرازيلي رودريغيز جدلًا واسعًا وتكهنات حول مستقبله مع الفريق الأحمر والأصفر بعدما لمح بنفسه إلى نهاية مسيرته مع الترجي بنهاية موسم 2023 ـ 2024 قائلًا عبر حسابه الرسمي على منصة ''إنستغرام'' إنه سيظل على الدوام مشجعًا أوَّلًا للفريق، شأنه في ذلك شأن عائلته، في أي مكان يوجد فيه، مشيدًا بما قدمه له جمهور الفريق الأحمر والأصفر من دعم ومساندة طوال الموسم الماضي.

واعتبر الكثيرون أن رودريغيز الذي حل بالترجي قادمًا من يوفنتود البرازيلي لمدة 3 مواسم، سيغادر الفريق، وهو ما دفع إدارة النادي إلى طمأنة مشجعيها بنشر توضيح على الصفحة الرسمية للفريق على منصة "فيسبوك".

وقال الترجي: "لقد كان رودريغيز هداف البطولة (الدوري) التونسية في موسم 2023-2024 برصيد 10 أهداف، العائلة الترجية على يقين أن أداءه سيكون ممتازًا في جميع المسابقات التي سيشارك فيها مع الترجي في الموسم المقبل 2024-2025".

وأعاد النادي ذلك التوضيح باللغات الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية لتبديد الشكوك حول مصير لاعبه الذي يرتبط قانونيًّا بالنادي حتى يونيو 2026.