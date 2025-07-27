نجم الأهلي السعودي يفجر صراعا بين النصر والهلال

كشفت تقارير إخبارية أن أحد نجوم الأهلي السعودي فجر صراعا بين ناديي النصر والهلال من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتسعى إدارتا النصر والهلال لتدعيم صفوفهما بقوة خلال الموسم الجديد، بعدما خيبتا آمال جماهيرهما الموسم الماضي؛ إذ احتل "الزعيم" المركز الثاني، فيما جاء النصر ثالثا وسيشارك في دوري أبطال آسيا 2.

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وسيكون اللاعب الدولي أيمن فلاته، نجم الأهلي، هو الصراع الجديد بين الفريقين في الميركاتو الحالي، خاصة في ظل تراجع اللاعب عن اتفاقه بالتجديد مع "الراقي".

ودخل فلاته الفترة الحرة في عقده، والتي تتيح له الانتقال لأي ناد دون الرجوع لناديه.

وكانت تعتزم إدارة الأهلي تجديد عقده لمدة تقارب الأربع سنوات بعد انتهاء إعارته الموسم الماضي مع ضمك ومشاركته في 25 مباراة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين وتقديمه مستويات مميزة دخل على أثرها قائمة المنتخب السعودي.

ولكن وفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي سامي القاضي عبر حسابه على منصة "إكس"، فقد تعثرت المفاوضات بين الطرفين، بعدما اتفقت إدارة "الراقي" مع أيمن فلاته على التجديد بعقد تصاعدي لـ3 سنوات، حيث كان سيحصل على 8 ملايين ريال سعودي في العام الأخير، ولكن هذا العرض تراجع مؤخرا وقدمت الإدارة عرضا آخر ثابتا بقيمة 6 ملايين ريال سنويا، وهو ما رفضه اللاعب.

وأضاف: "اللاعب حاليا أقرب للخروج من الأهلي ويملك عرضين من الهلال والنصر، إلا أن تطورات جديدة حدثت الساعات القادمة".

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وتدرج اللاعب الشاب بالفئات السنية في النادي الأهلي؛ إذ انطلق من فئة الناشئين وصولًا إلى الفريق الأول، وعندما لم يجد الفرصة هناك فضّل الانتقال إلى ضمك الصيف الماضي على سبيل الإعارة.

ويمتاز النجم الشاب بطوله الفارع الذي يساعده على لعب الكرات الرأسية والدفاع بصلابة؛ إذ يبلغ طوله 188 سم، ويزن 80 كغم.