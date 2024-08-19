كشفت تقارير إعلامية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، وجه رد فعل صادمًا لإدارة ناديه بدعمه بقاء مواطنه لويس كاسترو في منصبه مدربًا للفريق، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

وخسر النصر كأس السوبر السعودي أمام الهلال بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية التي جمعتهما، السبت الماضي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فهناك تباين بشأن مستقبل كاسترو، لكن المدرب البرتغالي، يحظى بدعم ودفاع كاملين من رونالدو للاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

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وكانت بعض التقارير الصحفية، أشارت إلى أن إدارة نادي النصر قررت رحيل كاسترو من تدريب الفريق عقب خسارة كأس السوبر السعودي.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن النصر اختار البرتغالي سيرجيو كونسيساو لتدريب "العالمي"، حيث عرضت الإدارة عليه راتبًا بـ 20 مليون يورو سنويًّا، وكانت تفكر فيه منذ الصيف الماضي قبل تعيين كاسترو.

وكونسيساو، البالغ من العمر 49 عامًا، دون نادٍ منذ رحيله نهاية يونيو الماضي عن بورتو البرتغالي، فريقه من 2017 إلى 2024.

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بينما يتولى كاسترو تدريب النصر منذ مطلع الموسم الماضي، حيث قاد الفريق في 50 مباراة، حقق الفوز في 35، وتعادل في 6، وخسر في 9 مباريات.

وحقَّق المدرب البرتغالي مع النصر، منذ قدومه إليه الموسم الماضي، لقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد فوزه في النهائي على الهلال، فيما خسر الدوري، وكأس الملك، ودوري أبطال آسيا، والسوبر مرَّتين.