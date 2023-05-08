مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.. ماذا قال أنشيلوتي عن إيقاف هالاند؟

وأوضح مدرب ريال مدريد: "الخطة هي خوض مباراة كاملة مع الأخذ في الاعتبار أن المباراة الحاسمة ستكون مباراة الإياب، نريد أن نأخذ زمام المبادرة غدا، دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا الحصول عليها".

وبسؤاله إذا كان هالاند تسبب في تغير أسلوب لعب بيب غوارديولا قال أنشيلوتي: "مانشستر سيتي فريق أكثر اكتمالا، في العام الماضي كان لديهم مهاجم خطير للغاية مثل غابرييل جيسوس، لكنه مختلف تماما عن هالاند، الآن يستفيدون من الكرات الطويلة كما استفادوا في العديد من المباريات، هذا لا يعني أنهم غيروا النمط، إنهم منظمون جيدا في الخلف ويلعبون الكرة بشكل جيد".

وعن جاهزية لاعب الوسط لوكا مودريتش قال أنشيلوتي: "مودريتش يمكنه اللعب دون مشاكل وعندما يكون على ما يرام يمكنه اللعب".