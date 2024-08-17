يبدأ برشلونة موسمه بشكل رسمي، مساء السبت، عندما يواجه فالنسيا في افتتاح مواجهات النادي الكتالوني في الدوري الإسباني الموسم الجديد.

تأتي المباراة في ظروف عصيبة للفريق الذي كان يومًا يلعب فقط داخل ملاعب كرة القدم، ولم يكن مضطرًا أبدًا لخوض معارك أخرى خارج المستطيل الأخضر.

هذه المعارك التي نتحدث عنها ربما كانت السبب في الورطة التي وضع فيها هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، نفسه خلال الساعات الماضية.

تم سؤال فليك عن سبب عدم ضم داني أولمو لقائمة النادي الكتالوني، التي تلعب في مواجهة فالنسيا، ولكن الرد كان صادمًا وخاليًا من الحقائق.

ماذا قال فليك؟

خرج المدير الفني لنادي برشلونة في مؤتمر صحفي أمام مئات العدسات وملايين المتابعين حول العالم ليكذب بشكل صريح وواضح لا يقبل النقاش.

فعندما سُئِل عن عدم ضم داني أولمو لقائمة المباراة، أجاب: "لقد انضم لنا للتو، هو في حاجة إلى المزيد من الوقت قبل خوض المباريات الرسمية مع الفريق".

وكان الواقع بعيدًا كل البعد عن تلك الكلمات التي خرجت من فم المدرب الجديد الذي تفاءلت فيه جماهير النادي الكتالوني خيرًا، فنيًا وشخصيًا.

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لماذا كذب فليك؟

قام برشلونة بتسجيل عدة لاعبين عبر قوائمه حتى الوقت الحالي، لكن الوضع المالي الراهن للنادي لا يسمح له بتسجيل داني أولمو قبل بداية الموسم.

لا يعد ذلك سرا كبيرا، فبمجرد تسجيل اللاعب يستطيع النادي أن يعلن عنه ضمن قائمته الرسمية في موقعه الإلكتروني والموقع الخاص بالدوري، وهذا لم يحدث مع أولمو بعد، على الرغم من أنه تم مع لاعبين آخرين تأخر تسجيلهم، مثل باو فيكتور.

ظهرت الفجوة في تصريحات فليك، وكذب نفسه بنفسه عندما سُئِل عن بيدري غونزاليس، وإذا ما سيكون متاحًا في المباراة المقبلة ضد فالنسيا، فكانت إجابته إيجابية.

وأكد فليك في تصريحاته أن بيدري أكثر جاهزية في الوقت الحالي، وأنه قد لا يشارك من الأساس، ولو لعب سيلعب بديلا، لكنه أدان نفسه بتلك التصريحات.

فأولمو أفضل جاهزية من بيدري المصاب، حيث لعب الأول كأس الأمم الأوروبية حتى نهايتها، وانضم إلى تدريبات برشلونة الجماعية بشكل مبكر عن زميله في وسط الملعب.

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هجوم إعلامي كبير

شن عدد كبير من الصحفيين هجومًا كبيرًا على مدرب برشلونة بعد تلك التصريحات، مؤكدين أنه بدأ مشواره مع الفريق والجماهير والصحافة بالكذب، وهذا أمر غير مقبول.

من بين هؤلاء، دافيد برنابيو، وجوسيب كابديفيا، الذي كتب: "فليك يكذب لأن أولمو ببساطة لديه حالة بدنية أفضل من بيدري، وكان يتدرب أكثر منه".

بالإضافة إلى الصحفي دافيد أيبانيز الذي قال في قناة "TV3": "إنهم يخدعوننا داخل النادي، كانوا يؤكدون تسجيل أولمو، وهذا ما كانت عائلة اللاعب تعتقده أيضًا، ليس منطقيًا أن يكون توقيعك الكبير غير موجود في الجولة الأولى من الدوري، بهذا الوضع كيف سيمكنك التوقيع مع نيكو ويليامز".

ضربة دي لا فوينتي

بحسب ما نقلت مصادر عديدة، فقد اتخذ دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، قرارًا حاسمًا فيما يتعلق بالأسماء المستدعاة للتوقف الدولي القادم في سبتمبر، إذ قرر ضم داني أولمو.

قرار دي لا فوينتي يوضح مدى كذب فليك، الذي فضّل خداع الجماهير والصحافة على أن يقول لهم الحقيقة، التي من السهل للغاية الوصول إليها هذه الأيام.