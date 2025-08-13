 الرئاسة الفلسطينية لـ "إرم نيوز": يمكن لـ"حماس" أن تنضم لمنظمة التحرير الفلسطينية

نجم واحد في ريال مدريد يمكنه اللعب أساسيا في برشلونة

كيليان مبابيالمصدر: غيتي إيمجز
إرم نيوز
إرم نيوز
13 أغسطس 2025، 10:25 ص

أشاد الإعلامي الرياضي خافي ميغيل بالفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بعد تألقه في ودية "الميرنغي"، مساء أمس الثلاثاء، ضد تيرول النمساوي، معتبرا إياه النجم الوحيد الذي يمكنه المشاركة أساسيا حال انتقاله للغريم، برشلونة.

ونجح ريال مدريد في تحقيق فوز ودي كبير على تيرول النمساوي، برباعية نظيفة، في مباراة شهدت ارتداء مبابي بالقميص رقم 10 لأول مرة في مسيرته مع نادي العاصمة الإسبانية.

وسجل مبابي أول أهدافه بالقميص رقم 10 مع ريال مدريد في الدقيقة 13 بفضل مهارته في استلام الكرة جيدًا داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد تصويبة يسارية لا تصد ولا ترد في الشباك النمساوية.

وعاد مبابي نفسه إلى إضافة هدف ثالث لريال مدريد في الدقيقة 59، إثر مراوغة حارس مرمى تيرول، ليضع الكرة بعدها في الشباك الخالية من حارسها.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في افتتاحية الدوري الإسباني 2025-2026، الثلاثاء المقبل 19 أغسطس.

واختص الإعلامي الرياضي خافي ميغيل بالإشادة حيث رأى أنه كان اللاعب الأكثر حسما وفاعلية وجاهزية من زملائه في المباراة الودية، ليطلق تصريحا مثيرا عبر برنامج "التشرينغيتو" الشهير، قائلا: "مبابي هو اللاعب الوحيد من صفوف ريال مدريد الذي يستطيع أن يلعب أساسيا في فريق برشلونة".

 

 

يُذكر أن ريال مدريد أبرم بالفعل عدة صفقات هذا الصيف، كان أبرزها التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد، وضم كلا من دين هويسن، ألفارو كاريراس، وفرانكو ماستانتونو، في إطار خطة شاملة لإعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة على كافة البطولات في الموسم الجديد 2025-2026.

