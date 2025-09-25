بعد أزمة رجل المباراة.. الأهلي المصري يؤدب ياسر إبراهيم

اتخذ وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، قرارا فوريا بتوقيع عقوبة على ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بعد الأزمة التي أحدثها إثر المواجهة الأخيرة للفريق ضد حرس الحدود.

وفاز النادي الأهلي على حرس الحدود، بنتيجة 3-2، ليحقق فوزه الثاني على التوالي في بطولة الدوري المصري ويرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وشهدت نهاية المباراة فوز مروان عطية، لاعب القلعة الحمراء، بجائزة رجل مباراة الأهلي وحرس الحدود؛ ما أغضب زميله ياسر إبراهيم، إذ كان يرى أنه الأحق في التتويج بها.

وبعد المباراة، تحدث ياسر إبراهيم مع مسؤول رابطة الأندية عن اختيار رجل المباراة، قائلًا: "بتختاروه على أساس إيه؟".

وبعدها نشر ياسر رسالة عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، قائلًا: "مبارك لأخي مروان عطية وسعيد لك، أنا لا أقصد من حديثي مروان نهائيًّا، أنا أوجهه لأشخاص آخرين"، وتقبل مروان بدوره اعتذار زميله.

ولكن مصدر داخل النادي الأهلي، قال في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن وليد صلاح الدين وقع عقوبة مالية بالفعل على ياسر إبراهيم، بعد مشادته مع مراقب مباراة حرس الحدود بسبب جائزة رجل المباراة.

وأضاف: "وليد صلاح الدين فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري على اللاعب بسبب ما بدر منه عقب المباراة والتقطته عدسات وسائل الإعلام؛ ما تسبب في جدل كبير".

وتابع المصدر: "رغم اعتذار ياسر إبراهيم لمروان عطية، لكن وليد صلاح الدين قرر توقيع عقوبة انضباطية حتى لا يتكرر الأمر مجددًا".

وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي مساء الاثنين المقبل، حيث يلتقي الأهلي مع الزمالك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المحلي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز حاليًّا، برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بينما يأتي الفريق الأحمر في المركز الخامس، برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.