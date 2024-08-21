أعلن أتلتيكو مدريد، رسمياً، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع الدولي الإنجليزي كونور كالاغر قادماً من تشلسي بعقد يمتد حتى عام 2029.

وتواجد اللاعب في تدريبات أتلتيكو مدريد، صباح اليوم، قبل الإعلان بشكل رسمي، عن إتمام الصفقة.

ووفقا للفيديو الذي نشره موقع "كاروسيل ديبورتيفو"، فإنه رغم عدم الإعلان بشكل رسمي عن انتقال كالاغر لنادي أتلتيكو مدريد، إلا أن اللاعب الإنجليزي يتدرب بإذن من ناديه تشيلسي.

وكان الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، قد ذكر أمس، أن كالاغر وقع على عقد انضمامه لأتلتيكو مدريد.

وقال رومانو، إن قائد تشيلسي، وقع بالفعل على عقد لمدة 5 سنوات حتى عام 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

فيما ذكرت تقارير أخرى، أن تشيلسي بدوره توصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد بشأن التعاقد مع البرتغالي الدولي جواو فيليكس، وقد تشهد الصفقة عملية مقايضة يرحل بموجبها لاعب الوسط كونور كالاغر من البلوز إلى أتلتيكو.

وقضى فيليكس 6 أشهر على سبيل الإعارة في ستامفورد بريدج عام 2023 ثم قضى الموسم الماضي في صفوف برشلونة الإسباني.

فيما أوضحت تقارير سابقة أن أتلتيكو مدريد اتفق على دفع 42 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات كالاغر، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.