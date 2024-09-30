سكين وولاعات.. صور صادمة لمقذوفات جماهير أتلتيكو مدريد (شاهد)

كشفت تقارير إعلامية عن صور صادمة خلال مواجهة ريال مدريد أمام نظيره أتلتيكو مدريد، مساء أمس الأحد، وانتهت بالتعادل 1-1 في الليغا، وشهدت إلقاء مشجعي الأتلتي، مقذوفات على تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، بعد احتفاله بتسجيل هدف التقدم.

وأمر الحكم، لاعبي الفريقين، بالخروج من أرض الملعب في الدقيقة الـ68، والتوجه إلى غرف تبديل الملابس لمدة 10 دقائق، من أجل تهدئة الجماهير.

ووفقًا لِما رصده برنامج "التشيرنغيتو" الإسباني الشهير، فقد نشر صورة لسكين كان بحوزة أحد جماهير أتلتيكو مدريد، وبالتالي كان من الممكن حدوث كارثة، لو لم يتم تدارك الأمور سريعًا.

وأوضح البرنامج وفقًا لِما ذكرته صحيفة "ماركا"، أن أحد المشجعين الذي ألقى ولاعة على تيبو كورتوا كان يحمل سلاحًا أبيض.

وقام أتلتيكو مدريد بالفعل بتحديد هوية أحد المشجعين الذين ألقوا الولاعات على كورتوا.

وأصدر أتلتيكو مدريد بيانًا قال فيه إن "إدارة الأمن بالنادي تعمل مع الشرطة لتحديد هوية المتورطين، وقد تم بالفعل التعرف على أحدهم".

وقال جوزيه لويس توتشو، مفتش الشرطة، للبرنامج، عقب المباراة: "لقد كان يومًا معقدًا للغاية، حدث العديد من الأمور معًا، وفي النهاية، كان هناك تهديد بتعليق المباراة من قبل الحكم".

إلى ذلك، أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن أتلتيكو مدريد سيعاقب بشكل مؤكد، بغلق جزئي لمدرجات ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

وتابعت: "في أسوأ الأحوال، قد يواجه أتلتيكو مدريد، عقوبة الغرامة مع غلق مدرجاته كليًّا".

وأشارت إلى أن المادة الـ15 المتعلقة بقانون الانضباط، تنص على أنه "عندما يحدث خلال مباراة، إخلال بالنظام أو تهديد سلامة الحكام أو اللاعبين أو المدربين، أو تحدث أضرار مادية أو إصابات أو اجتياح للملعب أو عرض رموز أو ترديد هتافات مسيئة، أو يحدث اضطراب في سير المباراة، يتحمل النادي المنظم، المسؤولية، ما لم يثبت التزامه بواجباته واتخاذ التدابير الوقائية المطلوبة".

ورغم تعادل الفريقين، إلا أن ذلك ساعدهما على تقليص الفارق مع برشلونة الذي خسر من أوساسونا في الجولة ذاتها بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة الـ18 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.