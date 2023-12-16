هل سيقدم الاتحاد السعودي عرضا جديدا لمحمد صلاح؟
تحدث مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم في رابطة المحترفين السعودية، عن الصفقات التي يسعى الدوري السعودي للمحترفين لإبرامها خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت نجحت فيه الأندية السعودية في إبرام صفقات قوية للغاية مثل كريستيانو رونالدو، يرى إيمينالو أن نجوما مثل ليونيل ميسي ومحمد صلاح وكيفين دي بروين، سيكون مرحبا بهم دائما في السعودية.
وحاول نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع صلاح الصيف الماضي، لكن الصفقة تعثرت في ظل تمسك ليفربول بلاعبه رغم تلقيه عرضا مغريا.
وقال إيمينالو لشبكة سكاي سبورتس: "محمد صلاح، مثل ليونيل ميسي، وكريم بنزيما، وكريستيانو رونالدون وكيفن دي بروين، هؤلاء هم اللاعبون الذين عندما يكون هناك شعور بتوفرهم، نحن على استعداد للتقدم بعروض".
وتابع " نتفهم أيضًا أن صلاح سعيد في ناد تاريخي ورائع مثل ليفربول. نحن نحترم ذلك كثيرًا ولا نريد أن نبدو وكأننا نمارس أي ضغط عليه".
وواصل "لكن إذا كان هناك أي اهتمام للقيام بشيء ما، فإن محمد صلاح هو اللاعب الذي نريده في الدوري الخاص بك، بل في أي دوري".
وشدد إيميلانو على احترام قرار ليفربول بالحفاظ على لاعبه قائلا: "نحن نحترم ليفربول، لذلك لن يكون هناك تحرك من جانبنا إلا إذا كان هناك اهتمام من جمع الأطراف".
وأتم "إذا كان متاحا سأكون سعيدا بشكل لا يصدق".
ويمتد عقد صلاح مع ليفربول لمدة 18 شهرًا قادما.
وانضم محمد صلاح إلى ليفربول عام 2017 وسجل 200 هدف وقدم 87 تمريرة حاسمة في 327 مباراة ما جعله نجوم الفريق الأول خلال تلك الحقبة.