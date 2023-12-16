هل سيقدم الاتحاد السعودي عرضا جديدا لمحمد صلاح؟

وحاول نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع صلاح الصيف الماضي، لكن الصفقة تعثرت في ظل تمسك ليفربول بلاعبه رغم تلقيه عرضا مغريا.

وقال إيمينالو لشبكة سكاي سبورتس: "محمد صلاح، مثل ليونيل ميسي، وكريم بنزيما، وكريستيانو رونالدون وكيفن دي بروين، هؤلاء هم اللاعبون الذين عندما يكون هناك شعور بتوفرهم، نحن على استعداد للتقدم بعروض".

وتابع " نتفهم أيضًا أن صلاح سعيد في ناد تاريخي ورائع مثل ليفربول. نحن نحترم ذلك كثيرًا ولا نريد أن نبدو وكأننا نمارس أي ضغط عليه".

وواصل "لكن إذا كان هناك أي اهتمام للقيام بشيء ما، فإن محمد صلاح هو اللاعب الذي نريده في الدوري الخاص بك، بل في أي دوري".