رقم ضخم جدا.. كم طلب الهلال لبيع مصعب الجوير إلى القادسية؟

كشفت تقارير صحفية عن المبلغ الذي طلبته إدارة نادي الهلال السعودي من أجل بيع عقد لاعبها مصعب الجوير للقادسية في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان الجوير قد أبلغ إدارة الهلال برغبته في الرحيل عن الفريق، بسبب فشله في حجز مكان أساسي داخل تشكيل الفريق تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاغي، رغم الإمكانيات المميزة التي يمتلكها.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد الجوير مع "الزعيم" في صيف 2026 المقبل، حيث أن اللاعب عاد لصفوف الفريق بعد نهاية إعارته مع نادي الشباب في الموسم الماضي.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت دخول إدارة القادسية في مفاوضات جادة خلال الأيام الأخيرة من أجل التعاقد مع مصعب الجوير.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن القادسية قدم عرضا لنادي الهلال مقدرا بنحو 57.5 مليون ريال سعودي، على أن يتم تسديد المبلغ على أكثر من دفعة (50 مليون + 7.5 مليون قيمة الضريبة المضافة).

وأضاف التقرير: "إدارة الهلال رفضت العرض، وأبلغت القادسية برغبتها في الحصول على 80 مليون ريال نظير التخلي عن اللاعب".

ووفقا للتقارير فإن المفاوضات لا تزال جارية على مبلغ الصفقة بعد موافقة الهلال، ومنح القادسية الإذن للتفاوض مع اللاعب.

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ويعد مصعب الجوير أحد أبرز المواهب السعودية التي ظهرت في الفترة الأخيرة، حيث إنه نجح في حجز مقعد أساسي مع منتخب السعودية.