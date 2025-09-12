ظهور مثير لماريا شارابوفا مع ديفيد بيكهام (صور)

ظهر أسطورة كرة القدم الإنجليزية ديفيد بيكهام وهو يتقاسم كوبًا من البيرة مع نجمة التنس الروسية المعتزلة ماريا شارابوفا خلال حدث دعائي في نيويورك.

بيكهام، القائد السابق لمنتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد، يعيش منذ سنوات مع زوجته فيكتوريا، المغنية السابقة في فرقة "Spice Girl"، في قصر فاخر بريف كوتسوولدز غرب أوكسفوردشاير، حيث اعتادا على حياة هادئة بعيدًا عن الأضواء.

لكن نجم ريال مدريد وميلان وباريس سان جيرمان السابق ظهر هذا الأسبوع في فعالية نظمها الراعي الشهير "ستيلا أرتوا" بمدينة نيويورك، إلى جانب شارابوفا التي تُوجت ببطولة ويمبلدون عام 2004 وتصدرت التصنيف العالمي للتنس في خمس مناسبات بين 2005 و2012.

والتقط الثنائي عدة صور مشتركة وهما يتبادلان البيرة، قبل أن تنشر شارابوفا عبر حسابها على إنستغرام رسالة شكرت فيها الشركة المنظمة، قائلة: "شكرًا على سهرة مثالية، تضمنت تناول برغر بسكين وشوكة، وعرضًا من أحد خبراء الخدع الذهنية، وذكريات مميزة تستحق الاحتفال".

وأضافت مازحة: "وأيضًا تذكير ديفيد بيكهام لي بمن فاز في تحدي Perfect Serve بلندن".

وارتدت شارابوفا فستانًا أسود أنيقًا، وشاركت صورًا إضافية من المناسبة، من بينها لقطة مع لاعبة التنس أرينا سابالينكا والممثلة الأمريكية رايتشل بروزناهان بطلة مسلسل "سوبرمان".

