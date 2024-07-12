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رياضة

ديوكوفيتش يتفوق على موسيتي ويواجه ألكاراز مجددا في نهائي ويمبلدون

ديوكوفيتش يتفوق على موسيتي ويواجه ألكاراز مجددا في نهائي ويمبلدون
نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بصعوده إلى النهائي وكأنه يعزفالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
12 يوليو 2024، 7:26 م

قدم نوفاك ديوكوفيتش، البطل سبع مرات، بعضا من أفضل لمحاته ليتفوق على الإيطالي لورينتسو موسيتي المصنف 25 بنتيجة 6-4 و7-6 و6-4، اليوم الجمعة، ويبلغ نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة العاشرة؛ إذ سيواجه حامل اللقب كارلوس ألكاراز في تكرار لمباراة 2023 المثيرة.

 

 

ومع استمرار امتلاء الملعب الرئيسي بعد فوز ألكاراز 6-7 و6-3 و6-4 و6-4 على دانييل ميدفيديف المصنف الخامس قبل فترة قصيرة، كسر ديوكوفيتش المصنف الثاني إرسال منافسه بعد تبادل ماراثوني للضربات شمل 26 تسديدة في الشوط السادس من المجموعة الافتتاحية.

ورفع اللاعب المخضرم (37 عاما) ذراعيه، وطلب من الجماهير تشجيعه، لكن ذلك دفع موسيتي إلى الرد؛ إذ كسر اللاعب الإيطالي (22 عاما) إرسال ديوكوفيتش ليجعل النتيجة 4-5 بضربة أمامية قبل أن يهدي المجموعة لمنافسه بعد ذلك بسبب إرساله السيىء.

وأصلح موسيتي الأمور في المجموعة الثانية ليتقدم 3-1، لكن ديوكوفيتش لم يكن منزعجا، واستعاد مستواه إلى حد بعيد في نهاية الأمر ليحسم الشوط الفاصل.

 

 

ومع اقترابه من الوصول للنهائي للمرة السادسة على التوالي في نادي عموم إنجلترا والأول له في موسم غير معتاد، كسر اللاعب الحاصل على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى إرسال منافسه في الشوط الأول بالمجموعة الثالثة بضربة خلفية ناجحة.

ونوع ديوكوفيتش طريقة لعبه ليصبح موسيتي في ورطة، قبل أن يحبط انتفاضة متأخرة من اللاعب الإيطالي لينقذ نقطة لكسر إرساله، وينتصر في رابع فرصة لحسم المباراة عندما أرسل موسيتي الكرة بعيدا.

ويمبلدونكرة التنس

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