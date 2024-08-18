كشفت تقارير إعلامية أن عددًا من أصدقاء أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، زاروه في محبسه، أبرزهم إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، والذي حرص على مؤازرته الفترة الماضية.

وكانت محكمة استئناف الإسكندرية، حددت، يوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح، أمام محكمة جنايات مرسى مطروح، فيما نُسب إليه من ارتكابه جرائم القتل الخطأ لأمين شرطة على طريق الساحل الشمالي بدهسه بسيارته.

وكان فتوح، دهس اللاعب أمين الشرطة السيد أحمد السيد الشبكي بالساحل الشمالي، وألقي القبض عليه.

الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة يقودها لاعب الزمالك ومنتخب مصر، أحمد فتوح، بأمين الشرطة على طريق مطروح - الإسكندرية، وألقي القبض على فتوح وزميله محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، الذي كان برفقته، ولكن الأخير أخلي سبيله لعدم قيادته السيارة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة فتوح، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل الخطأ لمواطن، وتعاطي المواد المخدرة.

ووفقًا لِما ذكرته قناة "النهار" المصرية، في تقرير لها، فإن "مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، أيضًا حرص على زيارة فتوح، بالإضافة إلى محمود جنش، حارس مرمى مودرن سبورت، الذي لم يتركه على مدار الأيام الماضية".

وكان إمام عاشور دعم فتوح برسالة عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلًا: "إن شاء الله ربنا يفرجها عليك يا أخويا، وترجع أقوى من الأول".

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كما قدم محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الأهلي، دعمه للاعب، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: "أنا قريب من فتوح جدًّا، هو بمثابة أخ صغير لي".

وأضاف: "أعزي أهل المتوفّى، ربنا يرحمه، أحمد فتوح راجل وإن شاء الله يكون قد الأزمة ويعدي منها".

وأكمل: "كلنا معاه وإن شاء الله يتصالح مع أهل المتوفَّى ويدفع الدية، كلنا في ظهره، وفي الآخر هو شاب صغير، وما زال في بداية حياته ومستقبله، وإن شاء الله ربنا يطلعه من الأزمة على خير".