أول طلب من كومباني للاعبي بايرن ميونخ

ووقع كومباني عقدا مع العملاق البافاري حتى عام 2027 بعد رحيله عن بيرنلي عقب هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز

واحتل بايرن، بطل الدوري الألماني في المواسم 11 الماضية، المركز الثالث هذا الموسم خلف باير ليفركوزن وشتوتغارت.

كما فشل في الفوز بأي لقب محلي أو أوروبي للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات ما أدى إلى مغادرة المدرب توماس توخيل الذي أعلن عن رحيله في فبراير الماضي.