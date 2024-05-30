أول طلب من كومباني للاعبي بايرن ميونخ
كشف البلجيكي فينسنت كومباني المدرب الجديد لبايرن ميونخ الألماني عن طريقته في اللعب قائلا إنها سيطلب من لاعبيه تقديم أداء هجومي خالص والتحلي بالشجاعة.
ووقع كومباني عقدا مع العملاق البافاري حتى عام 2027 بعد رحيله عن بيرنلي عقب هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز
واحتل بايرن، بطل الدوري الألماني في المواسم 11 الماضية، المركز الثالث هذا الموسم خلف باير ليفركوزن وشتوتغارت.
كما فشل في الفوز بأي لقب محلي أو أوروبي للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات ما أدى إلى مغادرة المدرب توماس توخيل الذي أعلن عن رحيله في فبراير الماضي.
وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "بالنسبة لي الأمر بسيط. ما تقوم بتدريبه يعكس شخصيتك.. تتمثل شخصيتي في أني نشأت في شوارع بروكسل وكنت في أكاديمية أندرلخت حيث يتعين عليك الفوز بكل المنافسات من سن السادسة إلى العشرين".
وأنهى التعاقد مع كومباني، الذي يتمتع بخبرة في الدوري الألماني إذ كان لاعبا في فريق هامبورغ ويتحدث الألمانية، بحثا دام لبضعة أشهر عن خليفة لتوخيل.
وقرر العديد من المرشحين لقيادة الفريق البقاء في مناصبهم الحالية ومن بينهم تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن والمدرب السابق يوليان ناغلزمان والنمساوي رالف رانغنيك.
وعن أول طلب سيطلبه من اللاعبين قال كومباني: "أود أن يتحلى لاعبو بايرن حقا بالشجاعة في التعامل مع الكرة وأن يتمتعوا بشخصية متميزة. أريد أن يقدم الفريق أداء هجوميا ليعكس هذين الأمرين".
وخلال مسيرته التدريبية القصيرة اشتهر كومباني بتقديم أداء يعتمد على حرية وسلاسة الحركة والاستحواذ على الكرة.
وعندما كان لاعبا شارك كومباني في 360 مباراة مع مانشستر سيتي وفاز معه بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبدأ كومباني مسيرته التدريبية في نادي أندرلخت ثم انضم إلى بيرنلي في 2022 إذ نجحت طريقته في اللعب بشكل جيد في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي إذ ضمن الفريق الصعود للدوري الممتاز قبل سبع مباريات على نهاية الموسم.
ومع ذلك، فإن إصرار بيرنلي على التمسك بهذا الأسلوب في اللعب أمام فرق من طراز رفيع في الدوري الإنجليزي الممتاز يعني أنه وجد صعوبة في المضي قدما في الدوري الممتاز وهبط بعد احتلال المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 24 نقطة بعد تحقيق خمسة انتصارات فقط طوال الموسم.