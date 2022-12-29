تفاعل مع رسالة ميسي المتواضعة إلى "صانع أحذية" (صورة)
تفاعلت وسائل إعلام أرجنتينية وعالمية مع رسالة بعثها ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لصانع أحذية في ديسمبر 2021، أظهرت تواضعًا كبيرًا لنجم باريس سان جيرمان.
وبحسب محطة tyc الرياضية، فإن ميسي تلقى حذاءً من صانع الأحذية نهاية عام 2021 عن طريق زميله في منتخب الأرجنتين رودريغو دي بول.
ويبدو أن الحذاء قد أعجب ميسي، فقام بإرسال رسالة إلى صانع الحذاء يعرفه بنفسه ويشكره عليه، كما سأله إن كان بإمكانه صنع أحذية لزوجته وأبنائه، وزوده بمقاساتهم.
وانتشرت رسالة ميسي على مواقع التواصل الاجتماعي في الأرجنتين لتتصدر تريند موقع تويتر بعدما تم إعادة نشرها على نحو واسع.
وبعد عام تقريبًا من رسالة ميسي، توج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، وهو اللقب الذي كان ينقص مسيرة ليونيل الذهبية مع الأندية والمنتخبات.
وتغلبت الأرجنتين على فرنسا في المباراة النهائية لكأس العالم قطر 2022 بضربات الترجيح بعدما انتهت الأشواط الأصلية والإضافية 3/3.
ومنذ انتهاء كأس العالم لم يعد ليونيل ميسي بعد إلى ناديه باريس سان جيرمان، حيث ما زال يقضي إجازته بعد التتويج بالمونديال.
ومن المقرر أن يعود ميسي للانخراط في تدريبات باريس سان جيرمان مطلع العام الجديد، حيث لم تهدأ احتفالاته بعد بحسب ما يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات.
واستأنف باريس سان جيرمان مبارياته أمس في الدوري الفرنسي بالفوز على ستراسبورغ بهدفين لهدف واحد في غياب ميسي، وهي المباراة التي شهدت تألق كيليان مبابي وطرد نيمار جونيور.