تفاعل مع رسالة ميسي المتواضعة إلى "صانع أحذية" (صورة)

وانتشرت رسالة ميسي على مواقع التواصل الاجتماعي في الأرجنتين لتتصدر تريند موقع تويتر بعدما تم إعادة نشرها على نحو واسع.

وبعد عام تقريبًا من رسالة ميسي، توج منتخب الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، وهو اللقب الذي كان ينقص مسيرة ليونيل الذهبية مع الأندية والمنتخبات.