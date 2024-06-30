كولر يدرس تجميد "كهربا" في الأهلي المصري

وقال الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة "mbc masr 2" إن كولر لديه حالة من الاستياء من افتقاد كهربا للجدية كما أنه يدرس بقوة تجميد كهربا في الفترة القادمة وعدم منحه فرصة للمشاركة.

وأشار إلى أن كولر يفكر في مصلحة الفريق بصفة عامة موضحًا أن كهربا عليه التركيز بصورة أكبر لنيل ثقة المدرب السويسي مجددًا.