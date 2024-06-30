كولر يدرس تجميد "كهربا" في الأهلي المصري
يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، اتخاذ قرار بتجميد محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق في المباريات القادمة.
وغادر كهربا مران اللاعبين المستبعدين من لقاء فاركو مساء الجمعة بالدوري المصري والذي فاز به الأهلي بنتيجة 2-1.
وقال الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة "mbc masr 2" إن كولر لديه حالة من الاستياء من افتقاد كهربا للجدية كما أنه يدرس بقوة تجميد كهربا في الفترة القادمة وعدم منحه فرصة للمشاركة.
وأشار إلى أن كولر يفكر في مصلحة الفريق بصفة عامة موضحًا أن كهربا عليه التركيز بصورة أكبر لنيل ثقة المدرب السويسي مجددًا.
ولم يلعب كهربا في مباراة فاركو بعد جلوسه بديلًا لصالح الفلسطيني وسام أبو علي كما أن كولر فضل إشراك الفرنسي أنتوني موديست كبديل ورفض مشاركة كهربا.
وأحرز كهربا صاحب الـ 30 هدفًا في الدوري المصري هذا الموسم 5 أهداف كما صنع هدفًا لزملائه كما سجل 4 أهداف في دوري أبطال أفريقيا التي حققها الأهلي أيضًا للموسم الثاني على التوالي.