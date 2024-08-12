كشفت تقارير إعلامية مصرية عن وجود تطورات جديدة بشأن العرض الذي تلقاه النادي الأهلي المصري من نيس الفرنسي لضم محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويغيب محمد عبد المنعم عن المباريات الأخيرة للأهلي في مسابقة الدوري، وذلك بسبب الإصابة، وفق ما أعلنه مارسيل كولر المدير الفني، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة "المقاولون العرب".

ووفقا لما ذكره تقرير لإذاعة "أون تايم سبورتس"، فهناك مرونة من جانب النادي الأهلي لقبول عرض نيس بعد رفع النادي الفرنسي عرضه المالي أكثر من مرة، فقد بدأ النادي العرض بـ2.5 مليون دولار أمريكي ثم رفعه إلى 3.5 مليون دولار قبل أن يرتفع العرض في المرة الثالثة والأخيرة إلى 4.5 مليون دولار مع أحقية الأهلي في الحصول على مليون دولار حال مشاركة اللاعب في عدد معين من المباريات، وتسجيل أو صناعة عدد متفق عليه من الأهداف بجانب 20% من نسبة إعادة البيع.

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وأشار التقرير إلى وجود مرونة في الموافقة على عرض نيس لأكثر من سبب يأتي في مقدمتها رغبة اللاعب في الاحتراف، خاصة بعدما تحدث مع محمود الخطيب، رئيس النادي، مؤخرا وطلب منه الموافقة على الرحيل لتحقيق حلمه.

كما أكد عبد المنعم، لرئيس الأهلي أنه رفض أكثر من عرض طوال الفترة الماضية من أندية أوروبية وخليجية احتراماً لرغبة النادي وحاجة الفريق لجهوده، لكنه يأمل في الاحتراف الخارجي حالياً من أجل تحقيق حلمه وهو في سن مُبكرة.

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وشدد التقرير على أن الأهلي يتجه إلى الموافقة على العرض الأخير من نيس، بسبب قرب انتهاء عقد عبد المنعم مع الفريق الموسم المقبل، وبالتالي سيكون من حقه التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، وقد يرحل اللاعب بعد عدة أشهر بمقابل مالي ضعيف للغاية، أو يرحل الصيف المقبل مجاناً إذا استمر دون أن يُجدد عقده.

وتعاقد الأهلي مؤخرًا مع القطري يوسف أيمن على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، قادمًا من الدحيل.

وشارك عبد المنعم مع الأهلي هذا الموسم في إجمالي 44 مباراة في المسابقات جميعها، سجل خلالها هدفين.