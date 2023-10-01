تقرير: تجدد إصابة ليساندرو مارتينيز وغيابه لمدة 3 أشهر عن مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية أن ليساندرو مارتينيز، نجم مانشستر يونايتد، سيخضع لعملية جراحية جديدة، غدًا الإثنين، قد يغيب بسببها عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر.
وقالت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأحد، في تقرير لها، إن "ليساندرو مارتينيز، الذي غاب عن نهاية الموسم الماضي لمدة 3 أشهر بسبب إصابته في مشط القدم، تجددت إصابته، ومن المتوقع غيابه لمدة 3 أشهر أخرى".
وأوضحت أن "ليساندرو لعب أمام برايتون، وبايرن ميونخ، بالمسكنات، حيث إن كسر قدمه لم يكن قد التأم بشكل صحيح، لذلك سيُجري عملية أخرى، حيث إنه بعد إجراء كشف آخر، يوم الخميس، تم الكشف عن أن العملية لم تُصلح الكسر في مشط القدم كما يجب أن يكون".
وكان يونايتد أعلن، يوم الجمعة، غياب ليساندرو مارتينيز لفترة لم يحددها بسبب عودته الإصابة التي تعرض لها في شهر أبريل الماضي.
وكان المدافع الأرجنتيني أجرى عملية جراحية عقب تعرضه لإصابة في مشط القدم، في شهر أبريل الماضي، أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي.
وكان مانشستر يونايتد قد تلقّى خسارة على يد نظيره كريستال بالاس بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر برصيد 9 نقاط بعد 7 جولات، فيما يحتل بالاس المركز التاسع برصيد 11 نقطة.