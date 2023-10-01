تقرير: تجدد إصابة ليساندرو مارتينيز وغيابه لمدة 3 أشهر عن مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن ليساندرو مارتينيز، نجم مانشستر يونايتد، سيخضع لعملية جراحية جديدة، غدًا الإثنين، قد يغيب بسببها عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأحد، في تقرير لها، إن "ليساندرو مارتينيز، الذي غاب عن نهاية الموسم الماضي لمدة 3 أشهر بسبب إصابته في مشط القدم، تجددت إصابته، ومن المتوقع غيابه لمدة 3 أشهر أخرى".

وأوضحت أن "ليساندرو لعب أمام برايتون، وبايرن ميونخ، بالمسكنات، حيث إن كسر قدمه لم يكن قد التأم بشكل صحيح، لذلك سيُجري عملية أخرى، حيث إنه بعد إجراء كشف آخر، يوم الخميس، تم الكشف عن أن العملية لم تُصلح الكسر في مشط القدم كما يجب أن يكون".