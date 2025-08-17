"كنت زمان بمسح الأرض".. أبو تريكة يساعد عاملا في بي إن سبورتس (فيديو)

لفت محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر السابق، الأنظار بلقطة إنسانية في ستوديو قنوات بي إن سبورتس.

ويعمل أبو تريكة محللاً بقنوات بي إن سبورتس في المواسم الأخيرة بعد اعتزاله كرة القدم عام 2013.

أخبار ذات علاقة الأهلي موجود.. الكواري يحرج أبوتريكة بسبب تقليله من تشيلسي (فيديو)

وشوهد أبو تريكة في مقطع فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يساعد عاملاً في القناة ينظّف أرضية الاستوديو.

وداعب النجم المصري العامل قائلاً: "كنت زمان بمسح الأرض" وهو الأمر الذي نال تفاعلاً كبيراً من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

أخبار ذات علاقة ما حقيقة ارتداء أبو تريكة قميص الأهلي الجديد؟ (صور)

وتفاعل المتابعون بعدة تعليقات أشادت بالنجم المصري وأخلاقياته في التعامل الرائع مع العامل بالقناة.

وكان محمد أبو تريكة قد لعب بنادي الترسانة ثم انتقل للأهلي في يناير 2004 ليكتب تاريخاً مميزاً مع الفريق الأحمر ويصبح أحد أبرز نجومه في الجيل الذهبي مع بداية الألفية الثالثة.

أخبار ذات علاقة النهائي هو من خسر برشلونة.. تصريحات نارية من محمد أبو تريكة

ولعب أبو تريكة لفترة قصيرة مع بني ياس الإماراتي في تجربة وحيدة له خارج الملاعب المصرية.

وأساهم أبو تريكة في تحقيق لقبي كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2006 و2008 مع المنتخب المصري تحت قيادة المدرب حسن شحاتة.