بث مباشر لمباراة تونس وليبيريا في تصفيات كأس العالم 2026

يدخل المنتخب التونسي مباراته اليوم الخميس أمام ضيفه منتخب ليبيريا من أجل الفوز السادس له في التصفيات على طريق تعزيز حظوظه في التأهل للمرة السابعة في تاريخه للنهائيات.

ويواجه رفاق حنبعل المجبري منتخب ليبيريا بعد أن حققوا الفوز عليه على أرضه (1 ـ 0) في مارس الماضي ضمن الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة الثامنة.

ويتطلع منتخب تونس إلى الاقتراب من التأهل خصوصا أن الفوز على ليبيريا اليوم سيجعل نسور قرطاج أمام فرصة ممكنة يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري للتأهل مباشرة في حال الفوز على غينيا الاستوائية وخسارة ناميبيا غدا الجمعة في مواجهة مالاوي.

ويحتل منتخب تونس المركز الأول في المجموعة الثامنة للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال برصيد 16 نقطة متقدما 4 نقاط عن ناميبيا و6 نقاط عن منافسه ليبيريا.

وفي مباراة من المجموعة الثامنة، جرت اليوم الأربعاء، عاد منتخب غينيا الاستوائية من تأخره (2 ـ 0) أمام مضيفه ساو تومي وبرينسيب ليفوز (3 ـ 2) في مباراة دراماتيكية حقق فيها المنتخب الضيف انتصارا رفع به رصيده إلى 10 نقاط من 7 مباريات.

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لمباراة تونس وليبيريا في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026:

تشكيلة منتخب تونس:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: المنتخب التونسي يتقدم مبكرا بالهدف الأول.

حازم المستوري يهز شباك ليبيريا بعد مرور 4 دقائق فقط.

تونس ـ ليبيريا (1 ـ 0).