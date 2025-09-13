خبير تحكيمي لـ "إرم نيوز": الحكم حرم المصري من ضربة جزاء أمام الزمالك

حقق الزمالك فوزاً مثيراً على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0 مساء اليوم السبت في الجولة السادسة للدوري المصري.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن المصري.

ودار جدل تحكيمي حول لقطة سقوط صلاح محسن مهاجم المصري في منطقة جزاء الزمالك بعد انفراد للفريق البورسعيدي أنقذه الدفاع الأبيض.

وفجّر الخبير التحكيمي إبراهيم نور الدين مفاجأة حول هذه اللعبة التي رفض الحكم محمود ناجي احتسابها ضربة جزاء.

وقال نور الدين في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن الحكم حرم المصري من ضربة جزاء في لقطة سقوط صلاح محسن في منطقة جزاء الزمالك.

وأوضح أن اللعبة كان يجب احتسابها ضربة جزاء لوجود التحام ضد صلاح محسن أدى إلى سقوطه.

وكان الحكم محمود ناجي قد احتسب ضربة جزاء قبل نهاية المباراة سجل منها الزمالك الهدف الثالث عن طريق عبد الله السعيد.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب محمد هاشم مدافع المصري في الدقيقة 86.