فيتوريا يضم أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة منتخب مصر

واختار فيتوريا ٢٥ لاعبًا لمباراتَي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم يومي الـ١٦ والـ١٩ من نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد الشناوي، محمد صبحي، أحمد الشناوي، محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح، طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، أمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، مصطفي محمد، محمد شريف، محمود حسن تريزيغيه، عمر مرموش، وحسين الشحات.

ويستضيف منتخب مصر منافسه جيبوتي الساعة الـ18:00 يوم الـ١٦ من نوفمبر على استاد القاهرة، على أن يحل ضيفًا على سيراليون يوم الـ١٩ الساعة الـ16:00.

وتضم مجموعة مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وبعد مباراتَي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم يشارك منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، إذ يلاقي موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في المجموعة الثانية.