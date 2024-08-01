كشفت فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، أن برشلونة توصل لاتفاق مع داني أولمو، نجم لايبزيغ الألماني، لضمه لصفوف "البلوغرانا" بعقد حتى 2030.

ويسعى برشلونة لضم أولمو هذا الصيف لتدعيم الخط الهجومي، رغم اهتمام العديد من الأندية الأخرى، وعلى رأسها بايرن ميونخ.

وقال رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، إن اللاعب يريد بشدة الانضمام لنادي برشلونة، وإن الاتفاق المالي بين الطرفين سيكون بقيمة 55 مليون يورو مع إضافات أخرى تصل إلى 7 ملايين يورو.

وأشار رومانو إلى أن "داني أولمو، يعطي الأولوية لبرشلونة ومستعد لقبول شروط النادي لضمه هذا الصيف.

ويأتي تركيز برشلونة على حسم صفقة أولمو، بعد تعقّد المفاوضات للتعاقد مع مواطنه نيكو ويليامز، والذي بات أقرب للبقاء في أتلتيك بيلباو.

وبرز أولمو في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، حيث كان هدافًا للبطولة برصيد 3 أهداف إضافة لصناعته هدفين، مساهمًا في تتويج منتخب بلاده إسبانيا باللقب للمرة الرابعة في التاريخ.

ويبلغ أولمو من العمر 26 عامًا، ويرتبط بعقد مع فريق لايبزيغ حتى صيف 2027.