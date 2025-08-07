اكتساح مصري.. DAZN تختار أفضل 11 لاعبا عربيا على مر التاريخ (صورة)

اختارت قناة DAZN التشكيلة الذهبية لأفضل لاعبي العرب عبر التاريخ من وجهة نظرها، حيث شهدت تواجدا مصريا كاسحا، بالإضافة إلى قيادة "المعلم" حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، لهذه التشكيلة.

ويتواجد حسن شحاتة في المستشفى بالوقت الحالي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت تدخلا جراحيا، وفي انتظار إجراء عمليات جراحية جديدة خلال الأيام المقبلة.

وقاد شحاتة منتخب "الفراعنة" بين عامي 2004 و2011، وحقق معه إنجازا تاريخيا من خلال الفوز بكأس الأمم الأفريقية في 3 نسخ، وتحديدا خلال أعوام 2006 و2008 و2010.

ونشرت قناة DAZN عبر نسختها العربية على منصة "إكس" التشكيلة التي ضمت 11 لاعبا، وعلقت: "التشكيلة الذهبية لأفضل لاعبي العرب عبر التاريخ، أسماء صنعت المجد ورفعت راية العرب عاليا، هل تتفق مع التشكيلة؟ ومن تضيف لتاريخ العرب الكروي؟".

وتركت القناة الحرية للجماهير للدخول في جدال اللاعب الأحق بالتواجد في القائمة واستبدال من يرونه مناسبا.

ووفقا لاختيار DAZN، فقد تواجد في حراسة المرمى عصام الحضري، حارس الفراعنة والأهلي السابق، وفي الدفاع المغربي نور الدين النيبت، والمصري وائل جمعة، والتونسي حاتم الطرابلسي.

وفي خط الوسط تواجد، النجم السعودي سالم الدوسري، والمصري محمد أبو تريكة، والليبي طارق التايب، والجزائري رياض محرز.

وعلى مستوى خط الهجوم، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، والعراقي يونس محمود، والجزائري رابح ماجر.