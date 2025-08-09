موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري مع "المقاولون العرب"

افتتح الزمالك مبارياته في الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز بالفوز على مضيفه سيراميكا كليوباترا 2-صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى لموسم 2025-2026.

وحصد الزمالك أول 3 نقاط في رصيده، ليتصدر الدوري بينما بقي سيراميكا دون رصيد.

أحرز ناصر ماهر هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 84، مستغلا تمريرة من آدم كايد داخل منطقة الجزاء ليسدد ماهر بقوة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وضاعف محمد شحاتة النتيجة بإحراز الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، بتسديدة بعيدة المدى من نصف الملعب مستغلا تقدم محمد بسام حارس سيراميكا عن مرماه.

ويواجه الزمالك، فريق المقاولون العرب العائد للدوري الممتاز من دوري المحترفين في الجولة الثانية البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك، مع المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية يوم السبت المقبل 16 أغسطس.