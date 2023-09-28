هيوستن دينامو يهزم إنتر ميامي ويحرم ميسي من التتويج بلقب كأس الولايات المتحدة (فيديو)

ومن غير الواضح ما إذا كان ميسي سيستمر في الغياب عن الملاعب عندما يستأنف إنتر ميامي محاولته لخوض تصفيات الدوري الأمريكي لكرة القدم في نهاية هذا الأسبوع.

وقال الأرجنتيني جيراردو تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي ليلة الأربعاء، إنه "ليس من الحكمة" التفكير في إشراك ميسي ضد هيوستن، على الرغم من أنه أشار إلى أن الفريق يتوقع منه أن يلعب يوم السبت عندما تستأنف منافسات الدوري الأمريكي.

وخرج ميسي من المباراة أمام تورونتو في 20 سبتمبر في الشوط الأول بسبب مشكلة في الساق، ولم يلعب في التعادل 1/1 مع أورلاندو، يوم الأحد.

وكانت تلك المباراة الثالثة التي يغيب عنها بالكامل بواقع اثنتين مع النادي، وواحدة مع المنتخب - في الأسبوعين الماضيين.

وفاز هيوستن بكأس الولايات المتحدة المفتوحة للمرة الثانية، بعد حصوله على اللقب أيضًا في 2018، ويعود تاريخ البطولة إلى العام 1913.