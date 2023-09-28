هيوستن دينامو يهزم إنتر ميامي ويحرم ميسي من التتويج بلقب كأس الولايات المتحدة (فيديو)
حرم هيوستن دينامو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من التتويج بلقب كأس الولايات المتحدة بعد فوزه 2/1 على إنتر ميامي في المباراة النهائية، فجر الخميس.
ولم يتمكن ميسي من المشاركة في المباراة النهائية، بسبب الإصابة، واستغل فريق هيوستن دينامو الفرصة للفوز باللقب على ملعبه.
وسجل غريفين دورسي الهدف الأول لهيوستن دينامو في الدقيقة 24 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وأضاف المغربي أمين باسي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 33.
وسجل جوزيف مارتينز هدف إنتر ميامي في الدقيقة 90+1 ليذهب اللقب إلى هيوستن دينامو.
ولم يكن ميسي ضمن قائمة إنتر ميامي للمباراة بسبب مشكلة في الساق، وهذا الغياب الرابع خلال آخر خمس مباريات له مع النادي والمنتخب.
ومن غير الواضح ما إذا كان ميسي سيستمر في الغياب عن الملاعب عندما يستأنف إنتر ميامي محاولته لخوض تصفيات الدوري الأمريكي لكرة القدم في نهاية هذا الأسبوع.
وقال الأرجنتيني جيراردو تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي ليلة الأربعاء، إنه "ليس من الحكمة" التفكير في إشراك ميسي ضد هيوستن، على الرغم من أنه أشار إلى أن الفريق يتوقع منه أن يلعب يوم السبت عندما تستأنف منافسات الدوري الأمريكي.
وخرج ميسي من المباراة أمام تورونتو في 20 سبتمبر في الشوط الأول بسبب مشكلة في الساق، ولم يلعب في التعادل 1/1 مع أورلاندو، يوم الأحد.
وكانت تلك المباراة الثالثة التي يغيب عنها بالكامل بواقع اثنتين مع النادي، وواحدة مع المنتخب - في الأسبوعين الماضيين.
وفاز هيوستن بكأس الولايات المتحدة المفتوحة للمرة الثانية، بعد حصوله على اللقب أيضًا في 2018، ويعود تاريخ البطولة إلى العام 1913.