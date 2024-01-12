هل سيحضر رونالدو مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الرياض؟
تردد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي سيحضر مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الرياض.
ويلتقي عملاقا الكرة الإسبانية مجددا يوم الأحد على ملعب الأول بارك في الرياض في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد عام من تفوق برشلونة 3/1 على ريال مدريد في نهائي النسخة الأخيرة.
وجاء تأهل ريال مدريد للنهائي بعد فوزه 5/3 على أتلتيكو مدريد، الأربعاء، في حين فاز برشلونة 2/0 على أوساسونا أمس الخميس.
موقف رونالدو
لكن يبدو أن حضور رونالدو للملعب ومشاهدة الكلاسيكو صعب؛ لأن النجم البرتغالي في إجازة حاليا، حيث سيعود النصر للعب يوم 1 فبراير في كأس موسم الرياض.
ولم تحسم أي وسيلة إعلامية مسألة حضور رونالدو رغم حضور نجله جونيور مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في نصف النهائي.
وفي نسخة العام الماضي من كأس السوبر الإسباني زار رونالدو تدريبات ولاعبي ريال مدريد، لكنه لم يحضر المباراة النهائية.
وسبق أن نال رونالدو لقب كأس السوبر الإسباني مرتين مع ريال مدريد.
ولعب رونالدو البالغ من العمر 38 عاما لريال مدريد 9 مواسم، سجل فيها 450 هدفا وصنع 131 في 438 مباراة.
وعلى مستوى الألقاب الجماعية نال رونالدو مع ريال مدريد كل الألقاب الممكنة بواقع 4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، ولقبين في الدوري الإسباني، و3 في كأس السوبر الأوروبي، ولقبين في كأس إسبانيا، ولقبين في كأس السوبر الإسباني.
وعلى مستوى الجوائز الفردية نال رونالدو مع ريال مدريد 4 جوائز في الكرة الذهبية، وجائزتين في "ذا بيست"، و3 جوائز لأفضل لاعب في أوروبا، وغيرها من جوائز الهداف في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا.