هل سيحضر رونالدو مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الرياض؟

تردد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي سيحضر مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الرياض.

ويلتقي عملاقا الكرة الإسبانية مجددا يوم الأحد على ملعب الأول بارك في الرياض في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد عام من تفوق برشلونة 3/1 على ريال مدريد في نهائي النسخة الأخيرة.

وجاء تأهل ريال مدريد للنهائي بعد فوزه 5/3 على أتلتيكو مدريد، الأربعاء، في حين فاز برشلونة 2/0 على أوساسونا أمس الخميس.