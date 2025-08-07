3 أسباب وراء تمرّد يان ساس ورودريغيز على الترجي التونسي

دخلت علاقة الترجي التونسي بلاعبيه البرازيليين رودريغو رودريغيز ويان ساس منعطفا خطيرا ينبئ بأزمة قوية بين الطرفين وذلك قبل يومين فقط على انطلاق منافسات الدوري التونسي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026.

ويسير يان ساس ومواطنه رودريغو رودريغيز نحو الرحيل عن الترجي سواء خلال فترة الانتقالات الحالية أو بعد 6 أشهر أي في ميركاتو يناير المقبل باعتبار تأزم العلاقة لا فقط مع المدرب ماهر الكنزاري وإنما مع رئيس النادي حمدي المدب وفق ما أفادت به مصادر قريبة من الفريق.

وشارك ساس ورورديغيز في أغلب مباريات الترجي في المرحلة الحاسمة من موسم 2024 ـ 2025 الذي أنهاه الفريق بالتتويج بثنائية الدوري والكأس قبل أن يضم كأس السوبر الأحد الماضي أمام الملعب التونسي (1 ـ 0).

كما خاض اللاعبان جزءا من منافسات الفريق الأحمر والأصفر في كأس العالم للأندية 2025، لكن نهاية المونديال شهدت توتر العلاقة بين الترجي ونجميه البرازيليين لعدة أسباب أجمع المتابعون على أن 3 منها كانت حاسمة في التحول الخطير الذي ينبئ بنهاية مشوارهما في الدوري التونسي.

وقرر مدرب الترجي ماهر الكنزاري أمس الأربعاء إحالة يان ساس ورودريغو رودريغيز على التدرب مع الفريق الرديف (النخبة) بسبب قلة انضباطهما وتمردهما على قرارات النادي وفق مصادر مقربة.

وتوترت علاقة ساس ورودريغيز مع الترجي التونسي بعد كأس العالم للأندية إذ التحق اللاعبان بالتدريبات بتأخير ناهزا أسبوعين عن الموعد المتفق عليه.

وقالت بعض المصادر إن ردودريغو، لاعب الهجوم رفض العودة للتدريبات بعد أن علم أنه لن يكون ضمن خطة الفريق للموسم المقبل، وطالب بفسخ عقده ولكن بشرط الحصول على رواتبه كاملة حتى نهاية عقده في يونيو 2026.

أما يان ساس، فقد تعلل باحتفاله بزاوجه في مسقط رأسه وقضائه شهر العسل على الشواطئ البرازيلية.

أما السبب الثاني لتوتر العلاقة بين اللاعبين البرازيليين فهو العقوبة التي فرضها الفريق عليهما بعد العودة بشكل متأخر للتدريبات مقابل السماح للجزائري يوسف بلايلي بالدخول مباشرة في التحضير لنهائي كأس السوبر الذي شارك فيه أساسيا وأحرز هدف الفوز.

ورأى اللاعبان أن إدارة النادي عاملتهما بشكل مختلف عن الحظوة التي يجدها بلايلي رغم أن جميعهم عاد متأخرا للتدريبات، بل أن النجم الجزائري كان آخر لاعب في الترجي استأنف التحضيرات للموسم الجديد.

ويكمن السبب الثالث لتوتر العلاقة بين الترجي وكل من يان ساس ورودريغو رودريغيز إلى سحب اسميهما من قائمة نهائي كأس السوبر الذي فاز فيه الترجي (1 ـ0) حيث تابع اللاعبان المباراة من البيت ولم يكونا حتى على دكة البدلاء.

ووفقا لمصدر قريب من الترجي، سيتم التفاوض مع اللاعبين لفسخ عقديهما بالتراضي ولكن دون تبعات مالية على النادي، في حين لم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم طي الخلاف مع يان ساس مقابل تسريح رودريغيز الذي خرج نهائيا من حسابات الجهاز الفني.

ولن يكون اللاعبان ضمن قائمة الترجي التي ستواجه مستقبل قابس يوم السبت في الجولة الافتتاحية للدوري لموسم 2025 ـ 2026.