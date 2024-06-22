تغطية مباشرة.. مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024

يواجه منتخب البرتغال نظيره التركي، مساء السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في بطولة أمم أوروبا 2024، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند.

وكانت البرتغال انتصرت على منتخب التشيك بنتيجة 2-1، بينما حقق المنتخب التركي انتصارًا رائعًا بنتيجة 3-1 على نظيره المنتخب الجورجي في مباراة الجولة الأولى.

ويتصدر منتخب تركيا جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف أمام منتخب البرتغال صاحب عدد النقاط ذاته.