تغطية مباشرة.. مباراة البرتغال وتركيا في يورو 2024
يواجه منتخب البرتغال نظيره التركي، مساء السبت، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في بطولة أمم أوروبا 2024، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند.
وكانت البرتغال انتصرت على منتخب التشيك بنتيجة 2-1، بينما حقق المنتخب التركي انتصارًا رائعًا بنتيجة 3-1 على نظيره المنتخب الجورجي في مباراة الجولة الأولى.
ويتصدر منتخب تركيا جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف أمام منتخب البرتغال صاحب عدد النقاط ذاته.
ومنح الإسباني روبيرتو مارتينيز من جديد ثقته للنجم كريستيانو رونالدو لقيادة منتخب البرتغال، وفي المقابل اختار الإيطالي فيسينزو مونتيلا مدرب منتخب تركيا الإبقاء على النجم الواعد أردا غولر على مقاعد البدلاء.
وفي ما يأتي تشكيلتا المنتخبين:
البرتغال: ديوغو كوستا وجواو كانسيلو وبيبي وروبن دياز ونونو منديز وجواو بالينيا وبرناردو سيلفا وبرونو فرنانديز وفيتينيا وكريستيانو رونالدو ورافائيل لياو.
تركيا: ألتاي بايندر وفاردي قاضي أوغلو وصامت أكايدن وعبد الكريم بارداكتشي وزكي شيليك وهاكان شالهان أوغلو وكان أيهان ويونس أكجون وكريم أكتورك أوغلو وأوركون كوكتشو وباريش ألبير يلمز.
وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأبرز أحداث ولقطات مباراة البرتغال وتركيا في كأس أوروبا:
أردا غولر نجم منتخب تركيا يغيب عن التشكيل الأساسي للمباراة بسبب مرضه.
فينتشينزو مونتيلا مدرب تركيا في تصريحات إعلامية قبل المباراة:" فضلنا عدم المغامرة باللاعب بسبب مرضه وأتمنى ألا نحتاج إلى خدماته في الشوط الثاني".
انطلاق المباراة بين منتخبي البرتغال وتركيا
الدقيقة 4: تسديدة قوية من برونو فرنانديز أبعدها الدفاع التركي.
الدقيقة 8: كرة عرضية للبرتغال أبعدها دفاع تركيا بنجاح.
الدقيقة 15: مراوغة رائعة من كريستيانو رونالدو ومحاولة جديدة للبرتغال بلا فاعلية.
الدقيقة 22: المنتخب البرتغالي يسجل هدف التقدم عن طريق برناردو سيلفا من تمريرة عرضية استغلها اللاعب بتسديدة قوية سكنت شباك تركيا.
الدقيقة 24: تسديدة قوية من برونو فرنانديز لاعب البرتغال بجوار القائم
الدقيقة 28: الهدف الثاني لمنتخب البرتغال من خطأ مشترك بين حارس المرمى وساميت أكايدين مدافع تركيا الذي أحرز الهدف في مرماه بالخطأ
الدقيقة 35: برونو فرنانديز لاعب البرتغال يوجه تسديدة قوية بجانب القائم.
الدقيقة 36: تصويبة قوية من كريستيانو رونالدو علت العارضة.
الدقيقة 43: محاولة من منتخب تركيا أبعدها دفاع البرتغال
نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب البرتغالي بنتيجة 2-0.