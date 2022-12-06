رسميًا: رحيل بيرهوف مدير منتخب ألمانيا بعد "كارثة" الخروج من الدور الأول لكأس العالم
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم إن مدير المنتخب أوليفر بيرهوف رحل عن منصبه قبل عامين من انتهاء عقده اليوم الثلاثاء، ليصبح أول ضحية للخروج المبكر من الدور الأول لكأس العالم في قطر.
وتعرض اللاعب الدولي السابق، الذي تولى منصبه قبل 18 عاما، لانتقادات على نطاق واسع بعد خروج ألمانيا من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.
وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف في بيان: "أوليفر بيرهوف قدم الكثير للاتحاد الألماني، وسيظل اسمه مرتبطا بنجاحات حتى لو فشلنا في تحقيق أهدافنا الرياضية في البطولات القليلة الماضية".
وساهم بيرهوف في فوز ألمانيا بلقبها الرابع في كأس العالم في 2014، وقال نويندورف إن جهوده لن تُنسى.
وأضاف: "سيظل دائما مرتبطا بالنجاح في كأس العالم في البرازيل، حتى في الأوقات المضطربة كان يعمل على تحقق أهدافنا ورؤيتنا".
وخرجت ألمانيا من بطولة كأس العالم في قطر بعد خسارتها أمام اليابان والتعادل مع إسبانيا، بينما كان فوزها على كوستاريكا في آخر مباراة بالمجموعة الخامسة غير كاف.
وتصدرت اليابان المجموعة أمام إسبانيا التي ضمنت المركز الثاني متقدمة بفارق الأهداف على ألمانيا.
وكانت ألمانيا ودعت النهائيات في 2018 من دور المجموعات أيضا للمرة الأولى في 80 عاما، كما فشلت في عبور دور الستة عشر ببطولة أوروبا 2020 في العام الماضي.
وسيعقد مسؤولو كرة القدم في ألمانيا أول اجتماع لهم يوم الأربعاء لتحليل أداء المنتخب في قطر، والتخطيط لتغييرات قبل بطولة أوروبا 2024 والتي ستستضيفها البلاد.