رسميًا: رحيل بيرهوف مدير منتخب ألمانيا بعد "كارثة" الخروج من الدور الأول لكأس العالم

وقال رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف في بيان: "أوليفر بيرهوف قدم الكثير للاتحاد الألماني، وسيظل اسمه مرتبطا بنجاحات حتى لو فشلنا في تحقيق أهدافنا الرياضية في البطولات القليلة الماضية".

وساهم بيرهوف في فوز ألمانيا بلقبها الرابع في كأس العالم في 2014، وقال نويندورف إن جهوده لن تُنسى.

وأضاف: "سيظل دائما مرتبطا بالنجاح في كأس العالم في البرازيل، حتى في الأوقات المضطربة كان يعمل على تحقق أهدافنا ورؤيتنا".

وخرجت ألمانيا من بطولة كأس العالم في قطر بعد خسارتها أمام اليابان والتعادل مع إسبانيا، بينما كان فوزها على كوستاريكا في آخر مباراة بالمجموعة الخامسة غير كاف.

وتصدرت اليابان المجموعة أمام إسبانيا التي ضمنت المركز الثاني متقدمة بفارق الأهداف على ألمانيا.