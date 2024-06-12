كان شاهدا على إنجاز ريال مدريد.. من هو حكم مباراة إفتتاح أمم أوروبا 2024؟

تعطى، مساء الجمعة القادم، إشارة ضربة البداية لكأس الأمم الأوروبية 2024، حيث تجمع مباراة الافتتاح منتخب ألمانيا -مستضيف البطولة- وأسكتلندا على ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونخ.

ويطمح منتخب المانشافت لوضع حد لإخفاقاته الأخيرة، واستعادة هيبة الكرة الألمانية الضائعة في مونديالي روسيا 2018، وقطر 2022، ويورو 2021، عندما خرج الألمان خالي الوفاض.

وفي المقابل، يسعى منتخب أسكتلندا إلى تعويض إخفاقه في نسخة 2021 وبلوغ الدور ثمن النهائي، وهي المهمة التي فشل فيها في النسخة الأخيرة في إنجلترا.

ومنحت لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحكم الفرنسي كليمان توربين شرف إدارة مباراة افتتاح البطولة.