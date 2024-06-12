كان شاهدا على إنجاز ريال مدريد.. من هو حكم مباراة إفتتاح أمم أوروبا 2024؟
تعطى، مساء الجمعة القادم، إشارة ضربة البداية لكأس الأمم الأوروبية 2024، حيث تجمع مباراة الافتتاح منتخب ألمانيا -مستضيف البطولة- وأسكتلندا على ملعب أليانز آرينا في مدينة ميونخ.
ويطمح منتخب المانشافت لوضع حد لإخفاقاته الأخيرة، واستعادة هيبة الكرة الألمانية الضائعة في مونديالي روسيا 2018، وقطر 2022، ويورو 2021، عندما خرج الألمان خالي الوفاض.
وفي المقابل، يسعى منتخب أسكتلندا إلى تعويض إخفاقه في نسخة 2021 وبلوغ الدور ثمن النهائي، وهي المهمة التي فشل فيها في النسخة الأخيرة في إنجلترا.
ومنحت لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحكم الفرنسي كليمان توربين شرف إدارة مباراة افتتاح البطولة.
وحقق توربين النجاح في إدارة عدد من مباريات النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وأشاد به المتخصصون في التحكيم، خصوصا بعد أدائه اللافت خلال مباراة ذهاب نصف النهائي بين بايرن ميونيخ وريال مدريد (2-2)، حيث كان شاهدا على إحدى أجمل مباريات البطولة التي كانت إحدى محطات الملكي نحو الإنجاز القاري الخامس عشر في تاريخه.
ويساعد الحكم الفرنسي مواطناه نيكولا دانوس وبنجامين بايجز، بينما سيتولى فرانسوا ليتكسييه مهمة الحكم الرابع.
ويبلغ توربين من العمر 42 عامًا، وسبق له أن أدار هذا الموسم 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، وخلال البطولات الكبرى الأخيرة، أدار الدولي الفرنسي ثلاث مباريات في كأس العالم 2022 في قطر، من بينها مواجهة ثمن النهائي بين البرازيل وكوريا الجنوبية، كما كان حاضرا في كأس العالم 2018 ويورو 2021، إذ أدار مباراتين في دور المجموعات في كل منهما.