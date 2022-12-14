مباراة المغرب وفرنسا: لقطة إنسانية لمبابي مع أحد مشجعي منتخب بلاده على المدرجات (فيديو)

شهد ملعب "البيت" الذي يستضيف مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي مونديال، لقطة إنسانية من النجم الفرنسي كيليان مبابي مع أحد جماهير منتخب بلاده.

ويستضيف ملعب "البيت"، مساء اليوم الأربعاء، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي المغرب وفرنسا بنصف نهائي المونديال.

وخلال عمليات الإحماء لمنتخب فرنسا قبيل انطلاق المباراة، تعرض أحد مشجعي "الديوك" لأزمة صحية طارئة على مدرجات ملعب البيت، وتم إسعافه على الفور.

وقام مبابي على الفور بالذهاب إلى المشجع الموجود على المدرجات والاطمئنان عليه، بعد أن ترك تدريبات الإحماء.