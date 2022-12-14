مباراة المغرب وفرنسا: لقطة إنسانية لمبابي مع أحد مشجعي منتخب بلاده على المدرجات (فيديو)
شهد ملعب "البيت" الذي يستضيف مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي مونديال، لقطة إنسانية من النجم الفرنسي كيليان مبابي مع أحد جماهير منتخب بلاده.
ويستضيف ملعب "البيت"، مساء اليوم الأربعاء، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي المغرب وفرنسا بنصف نهائي المونديال.
وخلال عمليات الإحماء لمنتخب فرنسا قبيل انطلاق المباراة، تعرض أحد مشجعي "الديوك" لأزمة صحية طارئة على مدرجات ملعب البيت، وتم إسعافه على الفور.
وقام مبابي على الفور بالذهاب إلى المشجع الموجود على المدرجات والاطمئنان عليه، بعد أن ترك تدريبات الإحماء.
وأجرت فرنسا تغييرين إجباريين بعد إصابة أدريان رابيو ودايو أوباميكانو، بنزلة برد وغيابهما عن المران في آخر يومين.
وسيشارك يوسف فوفانا بدلًا من رابيو، بينما سيظهر إبراهيما كوناتي على حساب أوباميكانو.
وفيما يلي تشكيلة المباراة:
فرنسا: هوجو لوريس - جول كوندي - رافائيل فاران - إبراهيما كوناتي - تيو هرنانديز - أوريلين تشواميني - يوسف فوفانا - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - أوليفييه جيرو.
المغرب: ياسين بونو - أشرف حكيمي - نايف أكرد - جواد الياميق - رومان سايس - نصير مزراوي - سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري.
وتخطى منتخب المغرب عقبة إسبانيا بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في دور الستة عشر، ثم فاز أسود الأطلس بقيادة المدرب وليد الركراكي على البرتغال بنتيجة 1-0 في ربع النهائي.
وصعد منتخب فرنسا إلى النهائي بعد صدارة المجموعة الرابعة بالفوز على أستراليا بنتيجة 4-1 ثم التغلب على الدنمارك بنتيجة 2-1 قبل الخسارة أمام تونس بنتيجة 0-1.
وتغلب منتخب فرنسا على بولندا بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر، ثم فاز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في دور الثمانية لتصعد كتيبة المدير الفني ديديه ديشان لنصف النهائي.