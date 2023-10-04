بيكهام يتحدث عن مفاوضات ضم ميسي لإنتر ميامي: قدومه غيَّر كل شيء (فيديو)

بيكهام يتحدث عن مفاوضات ضم ميسي لإنتر ميامي: قدومه غيَّر كل شيء (فيديو)
كشف ديفيد بيكهام، أحد مالكي نادي إنتر ميامي الأمريكي، طريقة المفاوضات لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق، واصفًا قدوم ليو بأنه غيَّر كلَّ شيء في الدوري الأمريكي.
وقال بيكهام في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء: "قبل 4 سنوات تسللت إلى فندق يقيم به خورخي، والد ميسي، في برشلونة وبذلك الوقت لم نكن جاهزين، وهو أيضًا لم يكن جاهزًا".
وأضاف: "قُلت لخورخي نريد ابنك معنا عندما يكون جاهزًا، عملنا على الصفقة لمدة 4 سنوات، عندما كان في باريس سان جيرمان رأينا فرصة لعودته إلى برشلونة، ثم كل شيء سار بعدها بمحاذاة قدوم شخص مثله، كنا نعرف أنه سوف يغيّر النادي والدوري والرياضة وأبعد من ذلك، ما يفعله ميسي داخل وخارج الملعب بمثابة حلم، وأيضًا بوسكيتس وجوردي ألبا، لكن قدوم ليو غيَّر كل شيء، لاعبو الأكاديمية الآن لديهم شخص يقتدون به فاز بكل شيء وهو يقوم بتعليمهم".
وأضاف: "ميسي كان لديه عرضان من السعودية وبرشلونة، وخيار البارسا هو ما أقلقني لأنه يلامس قلبه ولم يودع النادي بشكل جيد".
وكان ميسي رحل عن صفوف الفريق الكتالوني في صيف 2021، ومن ثم انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعد ذلك، انضم لصفوف إنتر ميامي في صيف 2023.
وأصبح ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأمريكي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه، الذي وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 1975.
وغاب ميسي عن آخر 4 مباريات لإنتر ميامي نتيجة الإصابة التي تعرَّض لها ضد تورونتو في وقت سابق من الشهر الماضي.