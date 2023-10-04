بيكهام يتحدث عن مفاوضات ضم ميسي لإنتر ميامي: قدومه غيَّر كل شيء (فيديو)

كشف ديفيد بيكهام، أحد مالكي نادي إنتر ميامي الأمريكي، طريقة المفاوضات لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق، واصفًا قدوم ليو بأنه غيَّر كلَّ شيء في الدوري الأمريكي.

وقال بيكهام في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء: "قبل 4 سنوات تسللت إلى فندق يقيم به خورخي، والد ميسي، في برشلونة وبذلك الوقت لم نكن جاهزين، وهو أيضًا لم يكن جاهزًا".