آخر تطورات مفاوضات القادسية السعودي للتعاقد مع أوباميانغ

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" عن آخر التطورات الخاصة برغبة نادي القادسية السعودي في ضم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والذي تلقى عرضًا مغريًا من النادي، لمدة موسمين.

وقال رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "نادي القادسية السعودي يضغط للتعاقد مع بيير أوباميانغ، كأهم صفقة قادمة بعد ضم ناتشو".

وأضاف: "أولمبيك مارسيليا سيكون سعيدًا بالإبقاء على أوباميانغ في النادي، ولكنهم ينتظرون قراره النهائي".

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كانت أكدت أن اللاعب يدرس جديًّا عرض القادسية، لكن مرسيليا يرغب في الاحتفاظ بالمهاجم المخضرم.

كان أوباميانغ صرّح في إبريل الماضي: "أقوم دائمًا بتقييم الأمور في نهاية الموسم. سننهي هذا الموسم، ويمكننا التحدث عنه مجددًا عندما أكون في إجازة".

نادي مرسيليا الفرنسي بقيادة المدرب الجديد دي زيربي جدّد رغبته في بقاء اللاعب الغابوني لموسم آخر على الأقل، ولكن وكيل أعمال اللاعب أكد للنادي الفرنسي أنه يتعين عليهم الانتظار قبل حسم الأمور بشكل نهائي.

وسجل المهاجم صاحب الـ34 عامًا، 30 هدفًا هذا الموسم مع مارسيليا في جميع المسابقات، إذ قدَّم موسمًا رائعًا مع النادي الفرنسي.