جراحة عاجلة.. آخر تطورات الحالة الصحية لرئيس الزمالك حسين لبيب

شهدت الحالة الصحية لـ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تطورات جديدة بعد أن عانى الأخير منذ فترة من بعض المشاكل الطبية.

وأعلن نادي الزمالك تطوراً جديداً بشأن الحالة الصحية لرئيسه حسين لبيب بعد أن اشتكى من بعض الآلام خلال الساعات الماضية.

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وقال بيان رسمي صادر عن الزمالك إن حسين لبيب أجرى عملية جراحية، اليوم الخميس، في أحد مستشفيات القاهرة.

وأضاف البيان:" تكلّلت العملية بالنجاح، ونصح الأطباء حسين لبيب بالحصول على فترة راحة كافية، والابتعاد عن الضغوط لمدة أسبوعين، على أن يعود بعدها لممارسة مهام عمله".

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وأعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لرئيسه حسين لبيب بعد العملية الجراحية التي خضع لها اليوم".

وكان حسين لبيب قد ابتعد لفترة للعلاج خارج مصر نتيجة بعض المشاكل الصحية التي استوجبت بعض الفحوصات والأشعة.

ويتكتّم المقربون من حسين لبيب على تفاصيل مرض الأخير الذي أبعده عن المشهد خلال الشهور الأخيرة.

وكان آخر ظهور لحسين لبيب أثناء زيارته لحسن شحاتة أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر عقب خضوع الأخير لجراحة في المعدة.

وانتُخب حسين لبيب رئيساً للزمالك، في شهر أكتوبر 2023، كما أنه سبق له رئاسة لجنة مؤقتة العام 2021.