نشبت أزمة جديدة بين ناديي بيراميدز والأهلي قبل لقاء الفريقين المقرر غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة 31 للدوري المصري.

وقال مصدر في الأهلي المصري ل"إرم نيوز" إن إدارة بيراميدز خصصت 5 مقاعد لمجلس إدارة القلعة الحمراء في المقصورة الرئيسة لاستاد "الدفاع الجوي" بالقاهرة.

ورد مصدر بنادي بيراميدز عبر "إرم نيوز" قائلًا:"الأزمة حدثت في البداية من جانب الأهلي بتخصيص 4 مقاعد فقط لإدارة بيراميدز في لقاء الدور الأول يوم 12 يوليو الحالي باستاد القاهرة بخلاف التصرفات غير المسؤولة من جانب خالد مرتجي أمين الصندوق والقائم بأعمال نائب رئيس النادي".

وكذب مسؤولو الأهلي التصريحات الصادرة عن بيراميدز كما أبدوا اعتراضهم على تقليص عدد مقاعد مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وكانت إدارة بيراميدز قد اتخذت قرارًا برفع أسعار تذاكر حضور المباراة بعكس الأسعار المعتادة في الدوري المصري.

وطرحت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن حجز تذاكر مباريات الدوري المصري، التذاكر المحددة للمباراة، وتبلغ 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و2000 جنيه للدرجة الأولى و5 آلاف جنيه للمقصورة.

وتبلغ سعر تذاكر الدرجة الثالثة في باقي مباريات الدوري المصري 75 جنيهاً فقط.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بفوز الأهلي بنتيجة 3-2.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وخاض بيراميدز 28 مباراة مقابل 25 مواجهة لعبها الأهلي حتى الآن.