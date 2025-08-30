وجد مكانه على هذا الكوكب.. إشادات عالمية بعد هاتريك فيليكس في التعاون

برز البرتغالي جواو فيليكس بسرعة مع فريق النصر السعودي، بعدما قدّم أداءً استثنائياً في أولى مبارياته الرسمية بالدوري السعودي مع "العالمي"، مخطفاً أنظار الجماهير والنقاد على حد سواء.

وتميز فيليكس خلال المباراة بقدرته على تسجيل الأهداف الحاسمة وصناعة اللعب، حيث سجل هاتريك في شباك التعاون، قاد به فريقه إلى فوز ساحق 5-0 في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

أظهر اللاعب البرتغالي سرعة فائقة وخفة حركة، إلى جانب براعة في المراوغة والتحكم بالكرة، وقدرة تكتيكية عالية على استغلال الفرص؛ ما جعله عنصراً حاسماً في اختراق دفاعات المنافس.

هذا الأداء المبهر يؤكد أن فيليكس يمثل إضافة استراتيجية لنادي النصر، ويضعه ضمن المرشحين للصدارة في قائمة هدافي الدوري، ويجعله من أبرز نجوم البطولة هذا الموسم.

إشادات عالمية

لم تكن الإشادات محصورةً في المحيط السعودي، بل امتدت لتشهد بها منصات التواصل العالمي ووسائل الإعلام الأجنبية.

فقال "نيلسون رينيه": "أرى اليوم أن جواو فيليكس قد أحدث ضجة في خامس أقوى دوري كرة قدم في العالم. يسعدني أن نجم أفضل منتخب وطني في أوروبا في طريقه إلى ذروة تألقه مع النصر، هذا هو الطريق الصحيح ".

وعلق أحد المغردين: "أخيرًا، وجد جواو فيليكس مكانه في الدوري بتسجيله ثلاثية في أول ظهور له في الدوري السعودي للمحترفين".

وكتب "ديفيد ميلادو": "سعيد جدًا برؤية جواو فيليكس، وقد وجد فريقه أخيرًا على كوكب الأرض، سجّل ثلاثيةً في فوز فريقه 5-0 على السعودية ".

وكتب أحد الحسابات المهتم بأخبار نادي تشيلسي: "لقد وصل جواو فيليكس أخيرًا إلى المكان الذي يناسبه".