ميسي يسجل ثنائية جديدة ويقود إنتر ميامي لثمن نهائي كأس الدوريات (فيديو)
استمر ليونيل ميسي في بدايته المثالية مع إنتر ميامي وسجل ثنائية ليقود الفريق للفوز 3/1 على أورلاندو سيتي والتأهل لثمن نهائي كأس الدوريات، حيث سيواجه فريق دالاس.
وسجل ميسي للمباراة الثالثة على التوالي، حيث وضع بصمته على ثنائية جديدة.
وتأجل انطلاق المباراة 95 دقيقة بسبب عاصفة رعدية، واحتاج ميسي لقليل من الوقت بعد صفارة البداية لمنح التقدم لفريقه في الدقيقة السابعة.
وسجل ميسي حتى الآن خمسة أهداف في 3 مباريات مع إنتر ميامي.
وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد خوردي ألبا من البداية رفقة زميليه ميسي وبوسكيتس حيث لعبوا سويا في برشلونة قبل رحيل الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان.
وجميع المباريات التي لعبها ميسي حتى الآن كانت ضمن بطولة كأس الدوري المكسيكي الأمريكي (كأس الدوريات) حيث لم يشارك في الدوري الأمريكي حتى الآن.
ومن المنتظر استئناف مباريات الدوري الأمريكي هذا الشهر.