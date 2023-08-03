ميسي يسجل ثنائية جديدة ويقود إنتر ميامي لثمن نهائي كأس الدوريات (فيديو)

وتأجل انطلاق المباراة 95 دقيقة بسبب عاصفة رعدية، واحتاج ميسي لقليل من الوقت بعد صفارة البداية لمنح التقدم لفريقه في الدقيقة السابعة.

وسجل ميسي حتى الآن خمسة أهداف في 3 مباريات مع إنتر ميامي.

وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد خوردي ألبا من البداية رفقة زميليه ميسي وبوسكيتس حيث لعبوا سويا في برشلونة قبل رحيل الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان.