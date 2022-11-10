دوري أدنوك للمحترفين: الشارقة في اختبار صعب أمام العين من أجل البقاء في القمة

سيخوض الشارقة اختبارا صعبا من أجل الحفاظ على بقائه ضمن ثلاثي صدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم عندما يستضيف العين حامل اللقب بعد غد السبت في ختام الجولة العاشرة للمسابقة.

وتتقاسم أندية الوحدة والشارقة وشباب الأهلي الصدارة وكل منها يملك 19 نقطة من تسع مباريات، بينما يأتي الوصل في المركز الرابع متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ثلاثي القمة.

ويحتل العين المركز السابع برصيد 16 نقطة بعدما تلقى ثلاث هزائم في تسع مباريات.

والجولة المقبلة التي تنطلق غدا الجمعة هي الأخيرة قبل فترة التوقف بسبب كأس العالم التي تستضيفها قطر حتى 20 ديسمبر كانون الأول المقبل.

وتستضيف العاصمة أبوظبي غدا أيضا مباراة قمة بين الجزيرة بطل الموسم قبل الماضي والوحدة المتصدر.

ويحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين ويتأخر بفارق نقطتين فقط عن الوحدة المتصدر بفارق الأهداف عن الشارقة وشباب الأهلي.

ويفتتح شباب الأهلي مباريات الجولة عندما يستضيف النصر غدا في مباراة استعد لها البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي جيدا.

وقال مدرب الهلال السعودي السابق في مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن "المنافس من الفرق القوية المعروفة بصرف النظر عن المركز الذي يحتله حاليا".

وأضاف أن "النصر دائما يكون ندا قويا لشباب الأهلي ويجب أن نعد أنفسنا جيدا لمواجهته. أعتقد أن تغيير الجهاز الفني يمكن أن يبدل الأجواء حول الفريق ويجعل المنافس في حالة معنوية أفضل. لذلك علينا دخول المباراة بعقلية قوية واحترام المنافس واللعب من أجل الفوز".

وتعاقد النصر في وقت سابق من الأسبوع الحالي مع المدرب الكرواتي جوران توميتش لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم خلفا للألماني تورستن فينك الذي انفصل عن النادي بالتراضي.

ويحتل النصر المركز 12 بست نقاط ويتقدم بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وفي باقي مباريات الغد يلتقي خورفكان والظفرة، بينما يلعب بعد غد السبت عجمان مع اتحاد كلباء وبني ياس مع الوصل ودبا مع البطائح.