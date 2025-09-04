رفض عرض بيراميدز.. جون إدوارد يقترب من حسم أزمة نجم الزمالك

اقترب جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، من حسم أزمة تجديد عقد أحد نجوم الفريق البارزين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تلقيه عرضًا قويًّا للرحيل إلى صفوف بيراميدز.

وسعى جون إدوارد خلال الفترة الماضية للعمل على تمديد عقود عدة لاعبين للحفاظ على القوام الرئيس للفريق تحت قيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

ودخل نادي بيراميدز في مفاوضات قوية مع محمد السيد، متوسط ميدان الزمالك، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عبر صفقة انتقال حر، مع قرب انتهاء عقده مع الفريق الأبيض.

وغاب محمد السيد عن المشاركة مع الزمالك في المباريات من بداية الموسم، لكنه دخل قائمة مباراة وادي دجلة التي خسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف، وشارك لمدة 25 دقيقة في لقاء الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "نادي بيراميدز دخل في مفاوضات مع محمد السيد، ولكن اللاعب قرر التمسك بالبقاء في الزمالك، مؤكدًا أنه حال خروجه سيكون للاحتراف الخارجي وليس للانتقال لناد آخر داخل مصر".

وأضاف التقرير: "اللاعب قريب من تجديد عقده مع الزمالك، مع تلقيه وعدًا من المسؤولين بأنه حال قدوم أي عرض احترافي ومالي كبير يليق باللاعب والنادي لن تبخل الإدارة بتركه لخوض هذه التجربة الاحترافية".

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة، مزيدًا من التطورات حول مستقبل اللاعب، سواء بالحصول على عروض أوروبية، أو الدخول في مفاوضات مع الزمالك من أجل التجديد.

ولعب محمد السيد 11 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدفًا وتلقى بطاقة صفراء.