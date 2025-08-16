'"جعان أهداف".. ردود فعل خرافية بعد تألق زيزو مع الأهلي (صور)

خطف أحمد مصطفى زيزو الأضواء في ظهوره مع الأهلي أمام فاركو في مباراة انتهت بفوز المارد الأحمر 1/4، فصنع الفارق بأهدافه الحاسمة، وأشعل مواقع التواصل بردود فعل خرافية، بعد أن قاد فريقه لفوز عريض أعاد البطل إلى طريق الانتصارات.

أخبار ذات علاقة أول أهداف زيزو بقميص الأهلي المصري (فيديو)

وحقق الأهلي فوزا كبيرا بنتيجة 4-1 على فاركو في الجولة الثانية، في مباراة كان بطلها الأبرز الوافد الجديد أحمد مصطفى "زيزو" القادم من الزمالك.

الأهلي رفع رصيده إلى 4 نقاط، بعدما تعادل 2-2 في الجولة الأولى مع مودرن سبورت، فيما توقف رصيد فاركو عند نقطة واحدة.

زيزو رجل المباراة

زيزو حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة المقدمة من رابطة الأندية المصرية، بعد أن سجل ثنائية وصنع الفارق، ليؤكد سريعاً أنه صفقة الموسم للأهلي.

وبعد تألق زيزو، انهالت الإشادات على لاعب الفريق الأحمر، الذي كان نجم اللقاء الأول.

الإعلامي محمد فارس طمان كتب عبر حسابه على إكس: "جعان أهداف.. مؤلم موجع. زيزو زي إمام نفس العقلية مع الأهلي، هتستفزه هيطلعك مسرح ويخليك أضحوكة. نشكركم على حسن تعاونكم وفي انتظار مزيد من الاستفزاز لمزيد من العقاب".

أما الإعلامي أمير هشام فأعاد نشر توقعه السابق بأن زيزو سيكون الأكثر مساهمة تهديفية، وعلق: "قبل بداية الموسم كتبت البوست ده، وبعد أول مباراتين بس زيزو ساهم في 4 أهداف! لاعب بقيمة وخبرة زيزو إضافة فنية كبيرة وحقيقية للأهلي".

إشادة جماهيرية

الجماهير الأهلاوية أشادت بتألق زيزو، مؤكدين أنه جلب قوة هجومية إضافية إلى الفريق، كما أثنوا على أداء التونسي محمد علي بن رمضان الذي كان أحد نجوم اللقاء بتمريراته الحاسمة.