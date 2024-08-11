أغلق والد النجم المغربي سفيان رحيمي الباب أمام رحيل نجله في الموسم المقبل عن صفوف نادي العين الإماراتي.

وخطف سفيان رحيمي الأضواء في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس بعدما قاد منتخب المغرب للحصول على الميدالية البرونزية.

واحتل رحيمي صدارة ترتيب هدافي أولمبياد باريس برصيد 8 أهداف ليعادل رقم المصري مصطفى رياض كأكثر هداف عربي وأفريقي في تاريخ الأولمبياد.

وأكمل سفيان رحيمي موسمه المبهر مع نادي العين بعدما قاد فريقه الإماراتي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب طويل.

أخبار ذات علاقة العين الإماراتي يحسم موقفه بشأن رحيل سفيان رحيمي (فيديو)

وظهر والد رحيمي خلال ودية العين الإماراتي والرجاء المغربي التي انتهت بالتعادل دون أهداف مساء السبت.

وتواجد سفيان رحيمي ووالده في المباراة لمؤازرة العين فريقه الحالي أمام الرجاء فريقه السابق.

وقال والد رحيمي عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي العين الإماراتي "العين في العين، والإمارات في القلب".

وأضاف "سفيان أكد أنه لا يريد الرحيل عن العين وهو مستمر مع الفريق".

وأتم قائلاً "رحيمي لن يغادر النادي، هو ابن العين وابن الإمارات في الموسم الجديد".